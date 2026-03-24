Pedro Olalla presenta "Atlas mitológico de Grecia"
En un acto impulsado por la Asociación asturiana de profesores de Latín y Griego "Céfiro", el escritor Pedro Olalla presentó ayer en Gijón su obra "Atlas mitológico de Grecia”, sobre la geografía de los mitos griegos, en un acto que tuvo lugar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto ante un nutrido público.
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Fallece el abogado gijonés Carlos González Valdeón a los 50 años: 'Era muy buena persona
- El menú de 'Las Delicias' sigue en el paladar y sale a subasta: el restaurante de Gijón donde Tierno Galván organizó la comanda y comió la cúpula de Play Boy
- Puertas reventadas con arietes, agentes con pasamontañas y sobresalto vecinal: así cayeron en Gijón y Oviedo los autores del ajuste de cuentas de Llanera
- Declaran improcedente el despido de uno de los trabajadores investigados por robo de chatarra en Arcelor en Gijón
- El argelino que agredió sexualmente a una joven en Gijón intentó huir y se acabó cayendo de un muro
- Esta es la fecha en la que el inquilino del chalé del Rick's será desalojado tras rechazarse su petición de tiempo para realojar a sus gallinas, patos y perros