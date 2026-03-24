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Pedro Olalla presenta "Atlas mitológico de Grecia"

Pedro Olalla, ayer.

Pedro Olalla, ayer. / Irma Collín

En un acto impulsado por la Asociación asturiana de profesores de Latín y Griego "Céfiro", el escritor Pedro Olalla presentó ayer en Gijón su obra "Atlas mitológico de Grecia”, sobre la geografía de los mitos griegos, en un acto que tuvo lugar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto ante un nutrido público.

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