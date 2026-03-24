La recta final para el inicio de la Semana Santa en Gijón: San Pedro, Begoña y Somió preparan sus borriquillas con "mucho entusiasmo"

Si hay unos momentos de cada Semana Santa que la líder vecinal de Somió, Soledad Lafuente, recuerda con especial cariño, esos son los instantes que se viven en la parroquia al mediodía del Domingo de Ramos con la bendición de los ramos frente a la capilla de las madres Agustinas. "Es una de las mayores tradiciones que tenemos aquí. Lo vivimos con mucho entusiasmo", expresaba ayer Lafuente, mientras comenzaba a preparar la imagen de La Borriquilla junto a otros vecinos en el almacén de la casa parroquial. Esas tareas también arrancaron ayer en el templo de Nuestra Señora de Begoña, mientras que en San Pedro ya tienen todo listo desde el pasado fin de semana.

Los preparativos para el Domingo de Ramos en Gijón, en imágenes / Marcos León

Fue el pasado sábado cuando los integrantes de las cofradías de la ciudad colocaron en la parte izquierda del interior de la iglesia de San Pedro la popular imagen, que este Domingo de Ramos volverá a congregar a una multitud en Cimavilla. La bendición está prevista a las 12.00 horas en los Remedios y, a continuación, será la procesión hasta San Pedro, donde habrá misa a las 13.0 horas. La Borriquilla, como es habitual, irá respaldada por los pequeños que forman parte de la Cofradía del Niño del Remedio.

"Cada año participan más niños. Ellos tienen mucho entusiasmo porque es el día en el que tienen mayor protagonismo", comentó el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, quien decidió recuperar esta tradición a principios de siglo. "Llegué a esta iglesia en 1999 y se volvió a hacer la procesión con La Borriquilla desde 2001, que fue el año en el que nos llegó esta imagen", apuntó el religioso, que confía en que acompañen las condiciones climatológicas. "Por ahora, de todos estos años solo nos llovió una vez", completó.

Apenas tres años más tarde de la llegada de Gómez Cuesta a San Pedro se produjo la de Fidel Gil a Nuestra Señora de Begoña, la parroquia de los Carmelitas. Hasta este lunes, La Borriquilla de esta iglesia había estado cubierta con una tela. "Estos días lo que hacemos es limpiarla y prepararla para el Domingo de Ramos. Como siempre, la pondremos sobre una estructura con ruedas y estará rodeada de ramas de olivo", señaló Fidel Gil, que aseguró que "es uno de los días más especiales y bonitos del año por la alegría que se despierta en pequeños y mayores". "Esperamos que esta vez sea un nuevo éxito", reivindicó Gil, orgulloso de que la procesión en Begoña acumule asentada desde hace décadas.

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Con unas sensaciones similares esperan la llegada del Domingo de Ramos en Somió. La parroquia trasladará a La Borriquilla desde la iglesia de San Julián hasta el templo de las Agustinas a las 11.15 horas. También lo harán con una estructura con ruedas debido al importante peso de La Borriquilla. Quince minutos después será el turno de la bendición, de la que un año más se encargará el párroco Luis Muiña. "Siempre viene muchísima gente. No solo participamos vecinos, sino que también vienen algunos que ahora estén viviendo fuera y no quieren perderse esa celebración", resaltó Lafuente, que incidió en que "esta imagen llegó a la parroquia a finales de los años 50". "Tiene mucha historia y es bastante frágil, así que intentamos cuidarla al máximo", añadió Vega Larroza, otra residente de Somió que nunca se pierde el Domingo de Ramos en su parroquia. La cuenta atrás para la Semana Santa ya está en su recta final.