Sanitarios y vecinos, escépticos ante los nuevos plazos para ampliar el Hospital de Cabueñes

Convencidos, pero impacientes. "Lo que presentan está bien, pero lo que exigimos es que se cumplan los plazos". Esta frase de Ana Osorio, representante de la federación vecinal en la comisión de seguimiento de la obra del Hospital de Cabueñes, resume el sentir general tras la exposición que hizo esta mañana la Consejería de Salud sobre el nuevo proyecto básico de ampliación del hospital. Una hoja de ruta que deja ahora sobre la mesa un nuevo horizonte temporal: proyecto de ejecución el verano, licitación de obras a finales de año y reactivación de la ampliación el año que viene. El nuevo diseño, como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA, estima una inversión de 125 millones y 24 meses de obras. "Gijón necesita certezas, compromiso y agilidad en una actuación prioritaria para la ciudad", aseguró, por su parte, la popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa.

Virginia Álvarez, representante del sindicato Satse de enfermería y portavoz de la junta de profesionales del hospital, coincide con los vecinos. "Nos han dicho que en 2029, o como muy tarde en el primer trimestre de 2030, la obra estaría lista. Y, según te lo cuentan, todo suena bien, todo parece bonito sobre el papel, pero quizás a estas alturas lo miramos todo ya con escepticismo. Lo que queremos es que la obra empiece", señala la sanitaria, que admite que el nuevo proyecto parece incluir "muchas mejoras" y que seguramente sea una obra "mejor de cara al futuro" en comparación con el proyecto fallido que obligó a parar la obra a inicios del año pasado.

Álvarez explicó también que la parte sindical del hospital "sigue sin saber qué pasó realmente" tras el parón de las obras, que fue fruto de un desencuentro entre el Principado y la UTE que en ese momento se encargaba de la ampliación y cuyas discrepancias acabaron en los tribunales. Salud dijo hace pocas semanas que ese litigio legal seguía en curso. También dijo Álvarez que, respecto al aparcamiento soterrado aún pendiente de diseñar, "se está trabajando en los pliegos", y que incorporar el servicio de Psiquiatría en Cabueñes será una tarea a abordar en la segunda fase de la ampliación. "Lo cierto hoy es que este hospital se nos ha quedado pequeño y viejo", aseveró la representante sindical.

El PP pide acceder al proyecto

Pumariega, por su lado, señaló que el gobierno local pedirá acceso al detalle de este proyecto básico para poder analizarlo en detalle, pero su primera impresión tras la reunión fue de cierta preocupación, también, por los plazos. "Constatamos que los tiempos siguen alargándose en un proyecto que es urgente y esencial para Gijón. En el mejor de los escenarios se hablaba en las primeras reuniones de iniciar las obras en el verano de 2026, y ahora es precisamente en esas fechas cuando se nos comunica que se prevé disponer del proyecto de ejecución", señaló la popular. "Estamos ante una infraestructura clave para la calidad asistencial de nuestros vecinos, que no puede seguir acumulando retrasos, por eso estaremos vigilantes desde el PP para que se cumplan los plazos anunciados", añadió.

Reunión de la comisión de seguimiento de Cabueñes, esta mañana, en Nuevo Roces. / LNE

La consejera dio explicaciones ante la comisión de seguimiento de la obra, integrada por vecinos, grupos municipales y sindicatos sanitarios, en una reunión convocada en el centro de salud de Nuevo Roces. “No es una actualización del proyecto que ya teníamos, sino un proyecto nuevo que supone una gran evolución tecnológica y de equipamientos”, aseguró. Vino a Gijón acompañada del viceconsejero Pablo García y de Jesús Menéndez, jefe del servicio de Obras. El primero destacó que este proyecto básico llega apenas dos meses después de que se firmase el nuevo contrato de redacción y el segundo hizo una exposición de la nueva distribución de espacios.

La novedad más relevante en cuanto a espacios es que se dibuja ya sobre plano una nueva planta, de unos 3.500 metros. Colmatará la estructura actual ya construida, que llega al sexto nivel en un lateral del complejo, pero solo hasta la mitad. Dijo Menéndez que ya existen los pilares para poder colocar ese recrecido sin afectar al inmueble ya hecho y que sobre la nueva cubierta se instalarán paneles fotovoltaicos. La planta es rectangular y tiene cuatro secciones alargadas. Dos de ellas acogerán una doble UCI con módulos independientes para dar “mayor seguridad” –en la pandemia se pudo ver bien la necesidad de tener espacios de atención a críticos separados– y las otras dos los hospitales de día, el oncológico y oncohematológico, que en el anterior proyecto figuraban con espacios compartidos y, a juicio del personal, escasos. Antes sumaban 36 puestos y en el nuevo plan tienen 64.