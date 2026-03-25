Acusaciones de "edadismo" y "desmentidos": la polémica del yoga y el pilates sigue en Gijón

Primero fue la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, que tildó al Ayuntamiento de "edadista" y de tener una actitud discriminatoria con los mayores de 70 años, al denunciar que, supuestamente, se les cerraba la puerta a yoga y pilates en centros municipales. Y ahora ha sido el concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda, quien esta mañana ha salido al paso de dichas acusaciones e, incluso, ha desmentido lo que dicen los vecinos. "Lo que dice la Federación no se corresponde con la realidad. Lo desmiento, porque no se ha hecho ningún cambio", aseguró.

Pañeda dijo esta mañana sentirse muy sorprendido por el comunicado de la FAV. Y volvió a engancharse con su presidente, Manuel Cañete, con el que a lo largo del mandato ya ha venido teniendo diferentes intercambios poco amables de pareceres. "Cañete tiene contacto directo con nosotros. No entiendo por qué no me llama. No se puede saber de todo, del vial de Jove, de Cabueñes, de El Solarón y también de Piles", dijo el edil, en referencia al líder vecinal.

El concejal aseguró que no hay ninguna prohibición expresa en función de la edad. De hecho, ofreció datos de gente mayor de 70 años practicando esas dos modalidades deportivas en la ciudad. "Hay 88 personas mayores de 70 años haciendo pilates y 290 en yoga. Todas las personas apuntadas a esas actividades que cumplen los 70 años renuevan automáticamente", siguió.

Sí que habló en rueda de prensa de que, llegado el caso, puede haber ciertas restricciones por cuestiones de salud. Dichas restricciones tienen que ver con el pilates y con posibles casos en los que haya problemas cardiovasculares, osteoporosis, artrosis, hernias discales, hipertensión, diabetes y/o problemas de equilibrio. "Podemos encontrar a gente que no está apta, pero lo mismo los hay con 70 que con 35 años", matizó el edil.

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El popular reivindicó las políticas deportivas en Gijón. "Nuestro compromiso con la ciudad y desde el Patronato es hacer que, desde el más pequeño hasta los mayores, hagan este tipo de actividades", zanjó.