Biri Murias presenta en Gijón sus tres nuevos y exclusivos tratamientos de belleza
La esteticista anunció estas novedosas terapias en el Real Club Astur de Regatas
C. T.
El centro de estética Biri Murias presentó esta mañana en el Real Club Astur de Regatas de Gijón tres nuevos tratamientos que comenzarán a comercializar en su establecimiento de la calle de los Moros. Las nuevas terapias son: Sculpt Beauty, Face 5 Beauty y Sublime Beauty.
En el encuentro, Biri Murias detalló las características de estas tres experiencias únicas que completan al resto de tratamientos de belleza personalizados con los que ya contaba el centro. Entre los asistentes, se encontraba la vicealcaldesa Ángela Pumariega que compartió pareceres con la esteticista sobre estas novedades.
En plenas celebraciones de su 37º. aniversario, Biri Murias celebraba la semana pasada ser finalista a Mejor Centro de Estética de España en los Premios Beauty Salon Internacional Barcelona 2026, asentándose como uno de los espacios de tratamientos de belleza más prestigiosos del país.
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