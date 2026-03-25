"Espacio mascotas" vuelve a Gijón con lo último en cuidado animal: conoce todos los concursos, charlas y exposiciones para aficionados y profesionales del sector

Los días 28 y 29 de marzo el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro acogerá una nueva edición de Espacio Mascotas, feria dedicada al mundo de los animales de compañía que se ha consolidado como una de las principales citas del sector en el norte de España. El evento se desarrollará en horario de 10:00 a 20:00 horas, con una programación dirigida tanto a profesionales del sector como a aficionados y familias, combinando exposiciones especializadas, competiciones, zona comercial y actividades divulgativas.

El Pabellón 5 será uno de los principales espacios del evento, acogiendo la Exposición Nacional e Internacional de Belleza Canina, cuyas finales se celebrarán por la tarde en el ring principal.

Además, a lo largo de la jornada se habilitarán diferentes rings donde se desarrollarán las distintas eliminatorias de la exposición, aparte de concursos monográficos de raza, entre ellos el dedicado a Schnauzers-Pinscher.

Este pabellón contará además con un programa de charlas y actividades divulgativas centradas en la educación canina, la convivencia responsable con mascotas y el bienestar animal. En este mismo espacio se llevarán a cabo demostraciones de perros de trabajo, entre ellas exhibiciones de unidades de la Guardia Civil. Asimismo, se ubicará el área profesional de la feria, que contará con la participación de 28 expositores procedentes de diferentes puntos de España, representando empresas del sector vinculadas a alimentación animal, accesorios, salud veterinaria, servicios especializados y productos para mascotas. Esta zona comercial constituye un elemento clave del evento, al facilitar el contacto directo entre empresas, profesionales del sector y público especializado.

Caniche participante en «Espacio mascotas» el año pasada / Marcos León

El Pabellón 4 albergará la Exposición Mundial Felina, que en esta edición ha incrementado su categoría dentro del circuito internacional, reuniendo a criadores, especialistas y aficionados del ámbito felino. Este espacio permitirá al público conocer diferentes razas y profundizar en aspectos relacionados con el cuidado y manejo de estos animales.

Concursos

En el Pabellón 1 se desarrollará el concurso de peluquería canina Groomastur, una de las competiciones más reconocidas dentro del sector profesional, que reunirá a especialistas de diferentes puntos del país.

En este mismo espacio se celebrarán también diversos concursos monográficos de raza, entre ellos Doberman, Dogos, Bullmastiff y Mastín Español, ampliando así el programa de actividades vinculadas al mundo canino.

Por su parte, el Pabellón 6 concentrará las actividades más dinámicas y participativas de la feria. En él se celebrará el Campeonato de España de Agility, organizado por la Federación Española de Agility y Educación Canina, que tendrá lugar el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Además, se celebrará el I Open de Agility "Espacio Mascotas", organizado por el Centro Xanastur Canino bajo la normativa de la RSCE. El agility se presenta como una actividad accesible para todos, que fomenta el vínculo, el bienestar animal y la educación. A lo largo de todo el fin de semana se desarrollarán también varias exhibiciones para el público. Asimismo, como en la última edición, se habilitará un parque de agility abierto para el entretenimiento de los visitantes acompañados de sus mascotas. Este pabellón contará también con stands de diferentes protectoras de animales, que realizarán pases de adopción y charlas dedicadas a la adopción responsable, en colaboración con distintas asociaciones.

Como novedad de esta edición, el domingo por la tarde se celebrará un desfile popular de perros abierto a la participación del público, en el que los asistentes podrán presentar a sus mascotas y participar en distintas categorías en un ambiente lúdico y familiar. En sus últimas ediciones, Espacio Mascotas ha superado los 16.000 visitantes, consolidándose como un evento de referencia dentro del calendario anual del recinto y como una feria que refuerza la actividad ferial vinculada al ámbito del ocio familiar y del sector animal.