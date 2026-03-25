La Federación vecinal amenaza con ir al Defensor del Pueblo por las "trabas" a los mayores de 70 años para hacer pilates y yoga en Gijón

Polémica en las instalaciones deportivas municipales. La denuncia de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) sobre las supuestas restricciones que está aplicando la concejalía de Deportes a personas de 70 años para apuntarse a cursos de yoga y pilates ha terminado por enfrentar a los primeros con los segundos. Mientras la FAV insiste en que sí hay trabas para los septuagenarios, algo que se calificó de "discriminatorio y edadista", el concejal del ramo, el popular Jorge Pañeda, salió al paso para "desmentir" la queja de la Federación.

Explicó el edil que no se ha aplicado ningún cambio reciente en las inscripciones a los cursos deportivos y que ahora mismo hay centenares de personas de 70 años practicando ambas modalidades en centros municipales. Si bien, desde el Patronato Deportivo sí que se matiza que, al menos en el caso del pilates, hay una serie de contraindicaciones "centradas en proteger la salud" relativas a problemas médicos. "Lo que dice la Federación no se corresponde con la realidad. Lo desmiento", afirmó Pañeda. La explicación no ha convencido, sin embargo, a los vecinos, que mantienen que sí existen esas trabas y que valoran ir al Defensor del Pueblo si fuera necesario.

Pañeda dejó un recado en su intervención al presidente de la FAV, Manuel Cañete, con el que ya tuvo otros desencuentros en el pasado. "No entiendo por qué no me ha llamado, porque tiene mi teléfono. No podemos saber de todo: del vial de Jove, Cabueñes, del Solarón y también de pilates", dijo el concejal. El comunicado de la FAV, en el que se tachaban estas trabas de "grave retroceso en derechos, participación e igualdad", venía efectivamente firmado por el propio Cañete.

Si bien es Carmen Vila, tesorera y mujer fuerte en la Ejecutiva de la FAV, la que está moviendo el tema. A Vila no le convencieron las explicaciones dadas por Pañeda. "Si vas a un curso a apuntarte con 70 años o más, no te apuntan. Quedas excluido", afirmó. "Todo esto lo tenemos por escrito. Hemos metido varias quejas por registro y, si no dan marcha atrás, lo llevaremos al Defensor del Pueblo", anunció la tesorera de la FAV. "Los mayores no somos de porcelana. No nos tienen que tutelar. Trabajan en la soledad no deseada, pero luego nos excluyen. Que sea un médico el que me diga que no puedo hacerlo", zanjó.

El concejal dio las explicaciones en una rueda de prensa sobre otro asunto. "Lo he hablado con los técnicos y no se ha hecho ningún cambio. El objetivo del Patronato Deportivo siempre es fomentar el deporte y la actividad física desde los más jóvenes hasta la edad más adulta", aseveró. El edil recalcó que a todas las personas que ya practican yoga o pilates y cumplen los 70 años se les renueva el curso automáticamente. Además, desde el Patronato se ofrecieron datos de inscripciones. Hay ahora 88 usuarios mayores de 70 años haciendo pilates, 287 haciendo yoga y tres que hacen las dos cosas.

También, desde el Patronato se añadió que hay una oferta para personas de más de 70 años que incluye gimnasia, natación, aerozumba, aeróbic y tono balance, con una ocupación de plazas del 95 por ciento. Se apunta, por otro lado, que la diferencia entre esas actividades está en que, si bien con el yoga se habilita la inscripción de personas de ese colectivo, en el caso del pilates hay una serie de contraindicaciones que lo "imposibilitan".

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Dichas contraindicaciones se centran en la protección de la salud y tienen que ver con problemas cardiovasculares, osteoporosis, artrosis, hernias discales, hipertensión, diabetes y problemas de equilibrio, entre otros. Se añade también que, en cualquier caso, desde el Patronato se valorará la posibilidad de crear nuevas actividades para personas mayores de 70 años "en función de la capacidad que permite el contrato".