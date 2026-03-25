Gijón acogerá la exposición "Sakiko Nomura. Tierna es la noche", una retrospectiva de la fotógrafa japonesa
La Fundación Mapfre y la Fundación Municipal de Cultura de Gijón colaboran para traer a la ciudad una muestra que incluye desde desnudos hasta fotografías de animales y naturaleza
A. R.
Los aficionados a la fotografía tienen una cita obligada a partir del jueves, 26 de marzo, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Una nueva colaboración entre la Fundación Mapfre y la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón/Xixón propiciará que se muestre en Gijón la exposición "Sakiko Nomura. Tierna es la noche" que es la primera gran retrospectiva dedicada hasta la fecha a la fotógrafa japonesa cuya obras obras destacan por el grano grueso, el alto contraste y el desenfoque.
Organizada de forma temática, la exposición reúne cerca de 200 fotografías que recorren toda la trayectoria de Nomura, desde sus característicos desnudos masculinos en blanco y negro hasta las imágenes de la asociación Edo-chōyūkai, conocida por sus tatuajes tradicionales, pasando por sus fotografías de animales y naturalezas.
Presentada por primera vez en la sede de Madrid de Fundación Mapfre el año pasado, la obra de Sakiko Nomura llega ahora a Gijón, a la Sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto.
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