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Gijón acogerá la exposición "Sakiko Nomura. Tierna es la noche", una retrospectiva de la fotógrafa japonesa

La Fundación Mapfre y la Fundación Municipal de Cultura de Gijón colaboran para traer a la ciudad una muestra que incluye desde desnudos hasta fotografías de animales y naturaleza

Una de las fotografías de Sakiko Nomura, de la serie de sus desnudos masculinos, que la artista muestra en su Instagram

Una de las fotografías de Sakiko Nomura, de la serie de sus desnudos masculinos, que la artista muestra en su Instagram

A. R.

Gijón

Los aficionados a la fotografía tienen una cita obligada a partir del jueves, 26 de marzo, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Una nueva colaboración entre la Fundación Mapfre y la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón/Xixón propiciará que se muestre en Gijón la exposición "Sakiko Nomura. Tierna es la noche" que es la primera gran retrospectiva dedicada hasta la fecha a la fotógrafa japonesa cuya obras obras destacan por el grano grueso, el alto contraste y el desenfoque.

Organizada de forma temática, la exposición reúne cerca de 200 fotografías que recorren toda la trayectoria de Nomura, desde sus característicos desnudos masculinos en blanco y negro hasta las imágenes de la asociación Edo-chōyūkai, conocida por sus tatuajes tradicionales, pasando por sus fotografías de animales y naturalezas.

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Presentada por primera vez en la sede de Madrid de Fundación Mapfre el año pasado, la obra de Sakiko Nomura llega ahora a Gijón, a la Sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto.

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