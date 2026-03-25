Las dos instalaciones deportivas de Gijón que el Patronato va a mejorar en los próximos meses

A medio millón de euros alcanzan las dos obras de mejora de equipamientos deportivos cuya contratación se lleva a votación este viernes a la junta rectora del Patronato Deportivo Municipal, que preside el edil popular Jorge Pañeda. La mayor partida, cuantificada en 369,935 (IVA incluido) se la lleva un proyecto de mejora de Las Mestas con la ampliación de la pista de ensayo para equitación y la adecuación de una nueva pista para trabajo de cuerda. Y con 124.788 euros se pretende hacer frente a la reparación de la cubierta del pabellón deportivo de La Tejerona para poner fin a las filtraciones de agua.

Las obras en Las Mestas tendrán una duración de dos meses y se centran en la actual pista de entrenamiento que no solo se utiliza durante la celebración del concurso hípico, también pasan por allí diariamente personas con discapacidad que hacen actividades de hipoterapia. No solo es una pista de tamaño reducido, sino que se encharca con gran facilidad. Evitar ese problema y darle las dimensiones suficientes para convertirla en una pista efectiva de calentamiento de los caballos es parte del objetivo del proyecto. Además, se creará una nueva pista auxiliar aprovechando las zonas verdes existentes. Esta actuación se incluye en el paquete de mejoras en instalaciones que se están impulsando desde el Patronato.

Por su parte, la obra en La Tejerona tiene un plazo de ejecución de dos meses y media. Según el informe que acompaña el proyecto antes ya de entregarse la obra en 2010 ya se detectaron goteras lo que llevó a añadir una nueva tela impermeabilizantes sobre la cubierta. A pesar de ello, las filtraciones siguieron produciéndose. El proyecto de reparación que ahora se acomete tiene su base en un estudio realizado a finales de 2024.