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La inteligencia artificial, clave en la "competitividad” empresarial según un congreso en Gijón

La tercera edición del encuentro "Kit Digital" reúne a 400 asistentes y deja patente que "lo tecnológico se convierte en negocio y empleo"

Participantes en la inauguración del congreso.

Participantes en la inauguración del congreso. / LNE

Oriol López

La Cámara de Comercio de Gijón celebró este miércoles por la mañana el III Congreso "Kit Digital", reuniendo a casi 400 profesionales y donde se tuvo en consideranción a la Inteligencia Artificial (IA) como una “infraestructura de competitividad” esencial, tal como manifestó Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado, para quien también "queda demostrado" que lo tecnológico "se convierte en negocio y empleo". El evento, desarrollado a través de la Oficina Acelera Pyme, sirvió para que pequeñas empresas y autónomos descubran cómo convertir la tecnología en valor real.

En este sentido, la vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, matizo que aunque el uso de esta tecnología sea ya "fundamental" en las compañías su uso debe ir siempre en sinergia y ligado al "talento humano". Álvaro Alonso Ordás, secretario del órgano cameral, también fue uno de los participantes en la cita tecnológico-empresarial. Por su parte, el directivo en puso en valor el papel de la Cámara al establecer “procesos de buenas prácticas” que guíen a las pymes en este desarrollo.

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Expertos como Jon Hernández, Jorge Pablo Cervera y Mosiri Cabezas analizaron el impacto de los datos y la necesidad de recuperar destrezas tradicionales para diferenciarse en un entorno automatizado. El congreso, financiado por los fondos NextGenerationEU, concluyó que la IA ya no es una opción, sino el cimiento estratégico para que el tejido empresarial gane posicionamiento, competitividad y eficiencia en el mercado actual.

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