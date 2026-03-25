La inteligencia artificial, clave en la "competitividad” empresarial según un congreso en Gijón
La tercera edición del encuentro "Kit Digital" reúne a 400 asistentes y deja patente que "lo tecnológico se convierte en negocio y empleo"
La Cámara de Comercio de Gijón celebró este miércoles por la mañana el III Congreso "Kit Digital", reuniendo a casi 400 profesionales y donde se tuvo en consideranción a la Inteligencia Artificial (IA) como una “infraestructura de competitividad” esencial, tal como manifestó Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado, para quien también "queda demostrado" que lo tecnológico "se convierte en negocio y empleo". El evento, desarrollado a través de la Oficina Acelera Pyme, sirvió para que pequeñas empresas y autónomos descubran cómo convertir la tecnología en valor real.
En este sentido, la vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, matizo que aunque el uso de esta tecnología sea ya "fundamental" en las compañías su uso debe ir siempre en sinergia y ligado al "talento humano". Álvaro Alonso Ordás, secretario del órgano cameral, también fue uno de los participantes en la cita tecnológico-empresarial. Por su parte, el directivo en puso en valor el papel de la Cámara al establecer “procesos de buenas prácticas” que guíen a las pymes en este desarrollo.
Expertos como Jon Hernández, Jorge Pablo Cervera y Mosiri Cabezas analizaron el impacto de los datos y la necesidad de recuperar destrezas tradicionales para diferenciarse en un entorno automatizado. El congreso, financiado por los fondos NextGenerationEU, concluyó que la IA ya no es una opción, sino el cimiento estratégico para que el tejido empresarial gane posicionamiento, competitividad y eficiencia en el mercado actual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
- El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas
- Las 14 mujeres y los 12 hombres que dirigirán la sanidad asturiana: el médico de Urgencias Ramón Rodríguez, nuevo director del HUCA
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
- Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
- Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
- La proeza del cocinero de un restaurante de Llanes que se lanzó al agua para rescatar a un marinero que cayó en el muelle: “Si yo no me tiro, se hubiera muerto”