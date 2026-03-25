Los investigadores del IUTA muestran sus trabajos para impulsar la transferencia de tecnología a la empresa
El acto se celebra mañana a las 9.30 horas en la sala de conferencias del edificio Impulsa
L. L.
Mañana jueves, 26 de marzo, a partir de las 9:30h, tendrá lugar la Presentación de Proyectos de Investigación 2025 del IUTA (Instituto Universitario de Tecnología Industrial) de la Universidad de Oviedo.
Durante esta jornada, se expondrá el resultado de los proyectos desarrollados durante el año pasado.
En ella se presentarán 26 proyectos del ámbito de la investigación junto a las intervenciones de D. Luis Antonio Díaz Gutiérrez, Director Gerente de Gijón Impulsa y de Dª. Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala Delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. También participarán Dña. Irene Diaz Rodriguez, Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo y D. Eduardo Cuesta González. Director IUTA, Director del Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA).
Al terminar las exposiciones, se evaluará y se entregarán los tres premios que se otorgan a los proyectos mejor valorados.
Aquí y en el pdf adjunto se puede consultar el programa completo.
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