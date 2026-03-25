El juez desestima la demanda de los militantes que impugnaron el congreso local del PP de Gijón y les impone la costas
El proceso congresual, celebrado en febrero de 2025, se saldó con la victoria de Andrés Ruiz sobre José Manuel del Pino
El juez de Primera Instancia del juzgado n.º 1 de Gijón ha desestimado la demanda formulada por tres afiliados crítico afines a José Manuel del Pino que habían impugnado el congreso local del Partido Popular en Gijón, celebrado en febrero de 2025 y en el que resultó elegido como nuevo presidente local Andrés Ruiz Riestra con un 55,70% de los votos, frente a la candidatura alternativa que encabezaba Del Pino. Los afiliados que firmaban la demanda formaban parte de dicha candidatura y deberán hacerse cargo de las costas del proceso. La sentencia no es firme, pues cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días hábiles.
Entre los hechos denunciados -la demanda llevaba la firma de Manuel Busto Álvarez, José Ignacio Huergo González y Herminio Martín Villacorta- se apuntaba la concesión de un plazo de cuatro horas a Andrés Ruiz para que sustituyera a uno de los candidatos que iban en su lista, Adrián Carneado, que no podía integrar ninguna candidatura al haber participado previamente en el congreso del PP de Villaviciosa. Según sostuvieron los demandantes, la inclusión de un candidato que no podía serlo en una lista obligaba a la anulación de la misma, entendiendo que no era posible la subsanación de la misma.
"En el congreso de Gijón, ni durante el proceso ni después del proceso se recibió ningún tipo de alegación por parte de ninguno de los candidatos o sus equipos en el que se señalase ninguna irregularidad", manifestaba días después de saltar la noticia de la denuncia el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.
Desde el PP de Asturias también se pronunciaron nada más conocerse la denuncia. Señalaron que el congreso "se celebró con absoluta observancia y respeto de los estatutos y reglamentos internos del partido".
El juez, en sus razonamientos, entiende que desde el Partido Popular se siguieron los trámites correspondientes para subsanar el error en la lista de Andrés Ruiz y que, por lo tanto, solo cabe desestimar la demanda de los militantes críticos afines a Del Pino. Además, el juez les impone ahora el pago de las costas.
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