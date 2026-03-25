El manto de La Dolorosa vuelve a lucir en Gijón: todas las claves de la restauración de la prenda por la Real Fábrica de Tapices

Una radiografía sobre sus materiales, un estudio sobre su historia, sumado a una cuidadosa limpieza previa y a un trabajo de precisión prácticamente quirúrgica usando agujas curvas muy pequeñas para ir uniendo hilo a hilo los puntos sueltos. Así se puede resumir el trabajo realizado por la Real Fábrica de Tapices para restaurar el manto de la Virgen de la Dolorosa de San Pedro, una prenda con más de un siglo de historia, donada a primeros del siglo XX por la infanta Isabel de Borbón (más conocida como "La Chata"), hija de la reina Isabel II, como una muestra del apego que le tuvo a la capital marítima del Principado durante sus visitas estivales.

Este manto, que viste a La Dolorosa el Viernes Santo, presidió una conferencia en la Casa Rectoral de San Pedro impartida por Verónica García, jefa del departamento de Restauración de Tapices y Tejidos Históricos de la manufactura real asentada en Madrid, para explicar los pormenores de este trabajo. Un trabajo que “fue muy gozoso”, ya que, cosa infrecuente para los restauradores de la Real Fábrica de Tapices, el manto llegó prácticamente “virgen”, sin apenas intervenciones previas. Ahora se espera que la ciudad pueda disfrutar de él “por lo menos otros cien años”.

La conferencia de García duró cerca de una hora y fue repasando la historia de la Real Fábrica de Tapices y todo lo que se hizo con el manto, prestando especial atención al exquisito cuidado con el que se tienen que manipular este tipo de piezas. Antes, Ignacio Alvargonzález, hermano mayor de la Ilustre Hermandad de la Santa Misericordia y presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, había tomado el micrófono para explicar la historia de la prenda. Una prenda que, curiosamente, y como destacó Alvargonzález, quiso la providencia que librara de la destrucción de San Pedro en agosto de 1936, en plena Guerra Civil. Se libró de la quema junto con otro manto azul usado por la Virgen el Miércoles Santo. Ninguna de las dos estaban en el templo cuando se borró del mapa. “Después de más de cien años de vida, el manto necesitaba ya una intervención”, concretó Alvargonzález.

El cofrade agradeció el papel del Ayuntamiento a la hora de poner en contacto a la Hermandad de la Santa Misericordia con la Fábrica de Tapices y por el impulso económico dado al proyecto. Agradeció también Alvargonzález la labor de Luisa Herrero para hacerlo posible. El auditorio, completamente lleno y con algunas personas de pie, le brindó a ella una calurosa ovación. También tomó la palabra el concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios. “Era una obligación colaborar. Cuando surgió este proyecto nos teníamos que unir. Espero que podamos disfrutarlo como mínimo otros cien años”, aseveró el edil. Anunció, por otro lado, que en breve se presentará una exposición en colaboración con la Real Fábrica de Tapices.

La charla de Verónica García aunó conocimiento técnico con verbo hábil para hacer que conceptos complejos sobre su materia fueran no solo inteligibles para los legos en la materia, sino también amenos. García explicó que la restauración duró unos dos meses y hubo tres personas trabajando en ella. Habló de los problemas que tienen este tipo de piezas y de cómo se van deteriorando. Una de las cosas que les sucede, en términos generales, es que, al ser manipuladas, la grasa de las manos de quienes las tocan se va acumulando, lo que favorece la acumulación de polvo y que se produzcan manchas que, a su vez, pueden atraer insectos hambrientos.

Las labores de la Real Fábrica de Tapices comenzaron por un estudio sobre los orígenes de la pieza, la técnica usada y los materiales. “Lo más importante que tenía eran desprendimientos de la técnica decorativa del bordado de hilo de oro, roturas del terciopelo y algunos hilos sueltos”, detalló la experta. “Se hizo un diagnóstico inicial de la fibra, de la técnica original empleada, se hizo una limpieza para eliminar la suciedad (no se puede emplear agua en ningún caso) y se limpió el terciopelo con aspiración”, enumeró. “Luego, se fijaron los hilos sueltos, se consolidaron los tejidos y finalizamos fijando todo el hilo suelto con hilo de seda”, abundó.

Para García, la prenda gijonesa “fue un disfrute”. Suele suceder que esta clase de prendas tenga arreglos que se le van haciendo con los años. Estos arreglos suelen hacerlos, contó, personas con la mejor intención, pero sin los conocimientos artesanales de restauración necesarios para no provocar daños.

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“Había algunas intervenciones pequeñas que no la deterioraron mucho. Fue una gozada por eso, porque la pieza era casi virgen”, finalizó. La experta, además, recomendó que la pieza se conserve ahora en un rulo puesto que, si se dobla, la restauración se vería empañada.