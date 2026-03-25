La Muestra Internacional de Cerveza de Gijón regresa a El Bibio: fechas, horarios y claves de la segunda edición
La cita incluirá música en directo y distintos retos y competiciones durante "cuatro días para disfrutar, descubrir y brindar como se merece"
"Cuatro días para disfrutar, descubrir y brindar como se merece". La plaza de toros de El Bibio acogerá, del 2 al 5 de abril, la II Muestra Internacional de Cerveza de Gijón. Un plan enmarcado en la programación del Gijón Arena y que nació como una propuesta de la Milla Cervecera de Gijón, integrada por varios establecimientos del barrio de La Arena.
Desde la organización apuntan que habrá cervezas de diferentes estilos, música en directo y competiciones y retos. El 2 y 3 de abril, jueves y viernes, las puertas abrirán de 18.00 a 0.00 horas, mientras que el 4 y 5 de abril, sábado y domingo, la cita se celebrará de 12.00 a 0.00 horas. El 4 de abril, además, habrá una cata de cerveza para probar distintas variedades.
Respecto a los retos, algunos de los que tendrán lugar servirán para dirimir "quién bebe la cerveza más rápido", "quién come más perritos calientes" o "quién come el chilli más picante". Las entradas para el evento podrán adquirirse en la página web del Gijón Arena.
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