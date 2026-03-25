El Muséu del Pueblu d'Asturies presume en Gijón de los "tesoros" de cuatro décadas de cartelería regional

Desde la agitación política y la concienciación ecológica hasta, de forma transversal y protagonista, la incansable reivindicación de la lengua asturiana. Bajo estas premisas se inauguró este miércoles en el Muséu del Pueblu d’Asturies la exposición “Carteles n’asturianu (1976-2000)”, una muestra que permite recorrer la historia reciente de la comunidad a través de 48 carteles físicos y otros 84 que se pueden disfrutar en un carrusel digital, y que permanecerá abierta hasta el próximo mes de octubre para continuar en la línea de exposiciones históricas sobre el Principado.

Todas las piezas pertenecen a un fondo de casi 2.000 unidades donado al complejo museístico por la Fundación Belenos en 2023, un hito que el director del museo, Juaco López, dio su valor, especialmente, por el carácter "efímero" de las piezas, ya que un 65 por ciento de ellas carecen de depósito legal.“Esta circunstancia hace que estos carteles sean los únicos que se conservan; Belenos supo apreciar estoy la trascendencia de lo modesto”, afirmó. Por su parte, Ignaciu Llope, presidente de la fundación, incidió en sus palabras en el sentimiento identitario de la región al afirmar que esta colección “forma parte de la biografía de una generación".

El director del Muséu detalló el minucioso trabajo de tres años que ha supuesto fotografiar, catalogar y conservar en papel de pH neutro este "tesoro" de miles de piezas, al igual que hace con todas las que exhiben habitualmente dentro de sus actividades. El director puso en valor el papel de la sociedad civil organizada que, como Belenos, ha guardado durante cuatro décadas lo que las instituciones no pudieron: un rastro de asociaciones, sindicatos y grupos musicales que formaron "el movimiento más activo y creativo de la sociedad asturiana". López fue crítico, eso sí, al señalar que, a pesar de la importancia de este patrimonio para la lengua, el Gobierno del Principado no respondió a las peticiones de colaboración.

Por su parte, Ignaciu Llope explicó el origen casi doméstico de la colección. Recordó cómo la colección "dormía el sueño de los justos" en su casa de Arganza antes de decidir que debían compartirse con el pueblo asturiano y el museo era el "único lugar posible" para darles acceso público. Llope hizo un recorrido por las serigrafías, que comprenden desde la fundación de "Conceyu Bable" en los años 70 hasta hoy, insistiendo en que el asturiano ha sido el vehículo de "todas las causas justas" que se han defendido en el Principado en los últimos 50 años.

"Sin el asturiano, Asturias no existe, sería otra cosa”, señaló el directivo de la Fundación, a la cual también representó un presidente honorífico, Lisardo Lombaría. Su intervención finalizó con un llamamiento directo a los ciudadanos para que busquen carteles antiguos "debajo del sofá" y los donen al museo para seguir fortaleciendo la memoria colectiva y un archivo que "no está completo" por razones ya expuestas..

Montserrat López Moro, concejala de Cultura de Gijón, gradeció la "generosidad desinteresada" de la Fundación Belenos, que donó este fondo al Muséu sin ninguna condición. López Moro subrayó la importancia de las donaciones para enriquecer los museos públicos y permitir que el patrimonio, a menudo concebido para durar apenas unos días en una pared, se convierta en un "valioso testimonio colectivo" que ahora este complejo cultural gijonés tiene el deber de custodiar.