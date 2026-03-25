Noche de observación, este viernes, en el Monte Deva y de aproximación al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto

La Sociedad Astronómica Asturiana Omega organizará este viernes, 27 de marzo, una noche de observación pública en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva que incluirá también una aproximación teórica al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

La actividad se va a celebrar entre las 20.00 horas y la medianoche y está previsto que los participantes visiten el observatorio astronómico que la entidad tiene en el monte gijonés como inciciación práctica a la ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen. La cita incluye también una exposición fotográfica dedicada a los objetos celestes del "Catálogo Messier" y carteles informativos sobre el eclipse total de sol del mes de agosto.

Charles Messier fue un astrónomo francés del siglo XVIII que confeccionó el primer catálogo científico de objetos celestes, todos ellos accesibles a telescopios de aficionado. A partir las 20:00 se comenzarán a organizar los grupos para visitar el observatorio astronómico; seguirá, de 20.15 a 20.45 horas, una charla sobre el citado astrónomo y su catálogo, y luego se trasladará la actividad al observatorio.

Según indica Santiago Gándara, director de la instalación de Deva y vicepresidente de Omega, los que deseen visitar el observatorio astronómico deberán pasar previamente por el "Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva de Gijón" e inscribirse en uno de los grupos que irá al observatorio.

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Para llegar al centro de Interpretación se toma la salida 371 (y no la 374) de la autovía A8; se sigue la dirección del cementerio municipal de Deva y, a continuación, la dirección del "Parque Natural del Monte Deva".