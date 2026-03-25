Paulino Tuñón deja la presidencia de la asociación de vecinos de La Guía tras 16 años: "Quedará en buenas manos"

Hay gestos que definen a las personas. Este periódico se puso ayer en contacto con Paulino Tuñón para charlar sobre su despedida de la presidencia de la asociación de vecinos de La Guía. Como casi siempre, el veterano líder vecinal descolgó el teléfono a los pocos toques:

-"¿Paulino, marchas de la asociación?"

-"Eh, sí, sí. Ya vino el fotógrafo. Pero oye, a ver cuándo pasáis por aquí para hacer un reportaje a unas chicas que están sacando aquí en La Guía un restaurante y..."

Hay gestos, decimos, que definen a las personas. Esa lucha incansable por cubrir las necesidades de su barrio y esa vocación de pensar en los demás, a veces incluso por delante de uno mismo, describen a Paulino Tuñón. Nacido en Lena en 1945, pero tan gijonés como La Escalerona y tan de un barrio por el que siente la misma devoción que por la Virgen de La Guía, Tuñón cierra etapa a sus 81 años.

El ahora presidente llevaba en la asociación desde el 2000. Llegó a la presidencia en 2010 y ahora tras 16 años de liderazgo busca dar relevo a los jóvenes. "La asociación quedará en buenas manos. Hemos incorporado a gente nueva y el futuro está más que asegurado", asevera. El camino está ya trazado. Este viernes hay convocada una asamblea general para presentar las cuentas. Será también los últimos números de Emilio Núñez, histórico tesorero de la asociación que se marcha con Tuñón, al cual saca unos pocos años. El 15 de mayo habrá otra asamblea, esta extraordinaria, para elegir a la nueva junta. "Estoy contento por esta etapa. La verdad, creo que la asociación va a quedar bien", insiste Tuñón.

Tuñón, veterano de mil batallas, recuerda como etapa más complicada la pandemia. El virus paralizó las actividades de todas las asociaciones y La Guía no fue la excepción. Pero gracias a la tenacidad de su presidente y de los buenos equipos que configuró (reflejo seguramente de su etapa como directivo del Sporting) el barrio de la zona este recuperó la alegría. Las fiestas volvieron como cita imperdible en los primeros días de septiembre y casi últimos de ese verano que a veces parece no quererse irse de Gijón. Prueba de la pujanza de estas fiestas se demuestran no solo con su calendario, sino con el postín de los pregoneros de los últimos años. Todos ellos son rostros bien conocidos que han hecho prospección en la sociedad gijonesa, la última, sin ir más lejos, fue la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso.

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El líder vecinal lega la recuperación de la capilla de La Guía, hito conseguido hace once años. La original fue arrasada durante la Guerra Civil y la Virgen, patrona del barrio, vivió exiliada en San Julián de Somió. Reseña también la construcción del parque infantil de Alejo Caso. Tuñón habla de la molesta burocracia como una de las cosas que le pusieron las cosas más cuesta arriba. Con un currículum casi imposible de resumir, este catedrático jubilado de Química Analítica deja paso a las nuevas generaciones. A buen seguro será sencillo verle con su elegancia pasear por las calles de La Guía, con su cabeza a buen resguardo sobre alguno de sus sombreros. Y frente a él, lo cierto, no pocas personas se lo quitan por su vocación de servicio a los vecinos.