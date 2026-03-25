Pistoletazo de salida del Maratón de Donaciones de Sangre de Gijón: una iniciativa para "llenar la nevera" de reservas antes de Semana Santa con un gesto que "puede salvar vidas"
La actividad se desarrollará hasta este sábado en el salón de recepciones del Ayuntamiento
Pistoletazo de salida a la tercera edición del Maratón de Donaciones de Sangre de Gijón, que se puso en marcha en la mañana de este miércoles en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Una cita llamada a impulsar la solidaridad y que se realiza en estas fechas "para prevenir la Semana Santa", como señaló Manuel Faustino Valdés, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón, que indicó que en dicho periodo festivo las bolsas de sangre decaen en cantidad. "Aunque no se programen cirugías, hay urgencias y el consumo sigue siendo el mismo", sostuvo Valdés, que confía en que esta iniciativa sirva para "llenar la nevera" en materia de reservas.
Miguel Ángel Fernández, vecino de El Natahoyo, fue el primero en pasarse por el Consistorio para aportar su granito de arena. Un rato después lo hizo, por ejemplo, Carmen Grau. "Hace nueve años que no donaba; no pensaba que había pasado tanto tiempo", reconoció Grau, para la que la jornada, además, tenía un significado especial. "Mi madre falleció por leucemia, necesitó muchas donaciones de sangre y esto es una manera de recordarla", subrayó Carmen Grau, que animó a los gijoneses a formar parte de la iniciativa. Un maratón que se desarrollará de 9.00 a 21.00 horas hasta el viernes. El sábado, de 9.00 a 14.00 horas.
"Somos deficitarios en plasma", afirmó Manuel Faustino Valdés, que resaltó, sobre la importancia de donar, que "muchas enfermedades dependen de la sangre". A nivel de cifras, el objetivo es superar las 231 donaciones logradas en la primera edición del maratón. Un número que bajó hasta las 172 el pasado año. Valdés también agradeció la implicación del Ayuntamiento y, en particular, de la Alcaldesa, Carmen Moriyón. La regidora se pasó poco después de las 11.00 horas a donar. "Está apostando muy fuerte por esto", manifestó Manuel Faustino Valdés.
Son seis camillas las que se disponen para que varios voluntarios puedan realizar la donación al mismo tiempo. Asimismo, hay una gran mesa con comida y bebida para reponer fuerzas tras un acto, el de donar sangre, que puede "salvar vidas", como recalcó Manuel Faustino Valdés. "Muchas gracias por su solidaridad", decía un pequeño papel que se llevaban los donantes. En él venían recogidas una serie de recomendaciones a seguir en las horas posteriores al "pinchazo".
En Asturias, los grupos sanguíneos en los que urge una mayor cantidad de reservas de sangre son A+ y 0+. Por otra parte, en este maratón colaborarán el Conseyu de la Mocedá de Xixón, Mar de Niebla y Abierto Hasta el Amanecer, en aras de sumar nuevos donantes. En ese sentido, otra de las metas es concienciar a los jóvenes.
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