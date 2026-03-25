La Primer Sidre l'Añu ya tiene bebida vencedora tras una reñida final en Gijón

La Primer Sidre l'Añu ya tiene vencedor. El llagar Germán, de Avilés, se ha coronado con el mejor producto del certamen, galardón dictaminado en la final que tuvo lugar este miércoles en la sidrería La Montera Picona de Ramón. Sidra Contrueces se ha quedado con el segundo puesto, mientras que el podio lo completa La Morena, de Siero, el ganador de la pasada edición. Desde la organización resaltaron lo reñida que estuvo la competición, con apenas un punto de diferencia entre los más destacados.

En la final también participaron, tras la cata preliminar celebrada hace unas fechas, Piñera, Vallina y Roza. Como es tradición, se adquirirán 1.000 euros en sidra del llagar ganador, en este caso Germán, para ponerla a disposición de los asistentes a la Primer Sidre l'Añu, que se desarrollará del 2 al 5 de abril en el recinto ferial Luis Adaro.

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La Fundación Asturias XXI organiza este certamen, la mayor espicha del país y un evento que marca el arranque de la temporada sidrera. En cuanto al concurso, en este se valora la sidra sobre la madre, es decir, sin trasegar.