Todo lo que puedes hacer en Gijón en Semana Santa

Una agenda religiosa, lúdica y cultural de altura vivirá Gijón ya desde este mismo fin de semana, que supondrá el arranque de la Semana Santa. Las cofradías y hermandades han diseñado una amplia programación a la que acompañarán otras propuestas como exposiciones, actividades familiares, espectáculos, etc. Gijoneses y visitantes tendrán, por tanto, planes para dar y regalar en estas fechas festivas.

La Semana Santa tendrá su inicio este Viernes de Dolores con un besamanos a la Virgen Dolorosa en la iglesia de San Pedro. El pregón será el sábado, a las 20.15 horas, también en San Pedro. Lo impartirá Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA. Después habrá un concierto de la Coral Polifónica Gijonesa "Anselmo Solar". El Domingo de Ramos, a las 12.00 horas, tendrá lugar la bendición de ramos en la Capilla de los Remedios, desde donde saldrá la procesión de La Borriquilla hasta San Pedro. La parroquia acogerá, a las 20.00 horas, el concierto extraordinario de Semana Santa de la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Por delante quedarán diferentes procesiones impulsadas por la Vera Cruz, la Santa Misericordia y el Santo Sepulcro. El Martes Santo será la procesión de las Lágrimas de San Pedro o del Silencio, mientras que el Miércoles Santo, 1 de abril, se celebrará la solemne procesión del Encuentro Camino del Calvario. A eso de las 21.15 horas, en la plaza Mayor, se encontrarán las cofradías. Allí se hará la ceremonia y el sermón, a cargo de Fernando Llenín. El Jueves Santo habrá un Vía Crucis del Santo Cristo de la Misericordia y de los Mártires, que partirá desde San Pedro.

El Viernes Santo será el turno de la procesión del Santo Entierro de Cristo, con origen y final en San Pedro. El Sábado Santo tocará madrugar, pues la procesión de la Soledad de María comenzará a las 9.00 horas en la iglesia de San Pedro. Una de las citas más importantes será, obviamente, el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con el Encuentro de Resurrección entre las cofradías, pautado para las 12.30 horas en Campo Valdés. Las hermandades saldrán previamente desde Francisco Tomás y Valiente, la Capilla de la Soledad y San Pedro. El Lunes de Pascua se llevará a cabo una eucaristía de Acción de Gracias a las 19.00 horas en San Pedro.

Una potente muestra en el Palacio de Revillagigedo

Más allá de actos religiosos, en un enclave emblemático de la ciudad como el Palacio de Revillagigedo podrá visitarse, a partir del 30 de marzo, la exposición “Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea”, en la que se explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Este domingo 29 de marzo, además, será la última función en Gijón del espectáculo “PrisionIA”, del Circo de los Horrores. Empezará a las 17.00 horas en el parque de los Hermanos Castro.

Noticias relacionadas

En el Jardín Botánico Atlántico, habrá diferentes propuestas en el marco de la programación de Semana Santa. Por ejemplo, la actividad familiar “El árbol de los güevos pintos”, a desarrollarse de 12.00 a 14.00 horas los días 28 y 29 de marzo y los días 2, 3, 4 y 5 de abril. Las plazas, eso sí, son limitadas. Por otro lado, la segunda edición de la Muestra Internacional de Cerveza de Gijón se celebrará del 2 al 5 de abril en la plaza de toros de El Bibio, enmarcada en la programación del Gijón Arena. Se podrán probar distintas variedades de cerveza, disfrutar de música en directo o participar en retos.