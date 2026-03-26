El Ayuntamiento asumirá la compra de las fincas de Quirón en Cabueñes para blindar los accesos al hospital público

El gobierno de Carmen Moriyón lo tiene claro: el Ayuntamiento se hará cargo de la adquisición de las parcelas de Cabueñes necesarias para la ampliación del gran hospital público gijonés si Quirón finalmente no realiza el proyecto que incluía la permuta de esas fincas por otras de propiedad municipal en Nuevo Gijón donde realizar su complejo sanitario.

Esta es la decisión que hoy se oficializó desde el Ayuntamiento de Gijón después de que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la concejalía de Urbanismo remitiera hace unos días un escrito a Quirón recordándole la obligatoriedad de comprar las parcelas y presentar la documentación necesaria para tramitar el Plan Especial en caso de continuar con el proyecto previsto en Nuevo Gijón.

La compra por parte del Ayuntamiento de las parcelas de Cabueñes, que Quirón adquirió en 2022 sujetas a condición suspensiva, supone, defiende el gobierno blindarlos accesos al nuevo centro hospitalario de Cabueñes y garantiza que las parcelas estén disponibles en los tiempos necesarios".

Garantizadas necesidades del hospital de Cabueñes lo que parece quedar en el aire es el proyecto de hospital privado de Quirón en Nuevo Gijón. Ayuntamiento y Quirón firmaron un convenio urbanístico en marzo de 2023. En ejecución de lo pactado en ese convenio, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la tramitación de la correspondiente modificación puntual del Plan General, aprobada el 14 de febrero de 2025, y, en paralelo, ha enviado a la Consejería competente el borrador del Plan Especial para la implantación del equipamiento sanitario de Quirón en el barrio de Nuevo Gijón. En relación con este inicio de la evaluación ambiental, se dictó resolución favorable el 24 de abril de 2025.

El proyecto de Quirón fue llevadoa loss tribunales por la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) y en ese proceso de judicialización continua. La propuesta de Quirón en Nuevo Gijón era un hospital de cuatro plantas y 93 habitaciones.