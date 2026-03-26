Cinco familias de Gijón se reparten 175.000 euros gracias al cupón de la ONCE del miércoles 25 de marzo

"Este premio hace mucha ilusión porque les pongo cara a los agraciados". El cuponero gijonés José Manuel Barrera Tuya arrancó la jornada de hoy con mucha alegría. Antes de que le diera tiempo a seguir su rutina y comprobar los premios de la jornada anterior ya tuvo una llamada en la que le advertían de que con el cupón diario de la ONCE del sorteo del miércoles, 25 de marzo, había repartido en Gijón 175.000 euros. En cinco cupones premiados del número 85.384. Cada uno con 35.000 euros, que se llevaron cinco de sus clientes del entorno de los Capuchinos. "Lo sé yo, porque los vendí uno a uno, y sé a quien", añade, mientras explica que su puesto de venta por las tardes es fijo, y se le puede encontrar entre las calles Luciano Castañón esquina con Uría.

José Manuel Barrera Tuya es vendedor de la ONCE desde hace 28 años y este es uno de los grandes premios que ha dado. No el mayor, porque hace solo unos años vendió un boleto premiado con un millón de euros en el sorteo extraordinario del "11 del 11" de la ONCE y otros quince más dotados con 2.000 euros cada uno de ellos. "Pero entonces no supe ni a quién ni a dónde marchó el premio; como era uno de esos premios especiales que se venden con mucha antelación es casi imposible saber a quién le diste la suerte", reconoce.

Ahora, aunque guarda un celoso y prudente silencio, sí que sabe quienes son los premiados. "Qué esté muy repartido es muy guapo. Con cinco familias y aunque no sea un dineral creo que les va a alegrar bastante", comenta.

Por la mañana trabajó con entusiasmo, pero sin que ningún premiado le diera cara porque las mañanas las dedica Barrera para moverse por la ciudad. "Ando como veleta, no tengo sitio fijo", cuenta. Es por la tarde cuando se queda en su puesto fijo de los Capuchinos y cuando espera poder felicitar en directo a algún agraciado. Como a él le felicitaron bien pronto los compañeros de la ONCE que le avisaron del premio. "Me llamaron y me dieron la enhorabuena y yo decía que por qué, porque no era mi cumpleaños ni nada".

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE, como explican desde la organización, son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir online y en establecimientos colaboradores autorizados