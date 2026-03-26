Encuentra fallecido en su domicilio de Gijón a un vecino de Laviada

Un vecino de la calle Infiesto, en el barrio gijonés de Laviada, fue hallado este jueves muerto en su domicilio, cuya puerta tuvieron que forzar los bomberos para acceder al mismo.

La intervención se produjo después de que la Policía recibiera una llamada al no haber dado señales durante tiempo la persona que finalmente resultó estar fallecida.

Perro

Familiares del vecino de Laviada se encontraban en el lugar cuando llegó una dotación de bomberos, poco después del mediodía, a petición de la Policía, para abrir la puerta del domicilio.

Al acceder a su interior se encontraron al vecino fallecido y también a su perro, del que se hizo cargo el lacero municipal.