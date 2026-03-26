Gijón luchará por ser la Capital Verde de Europa en 2029

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, fue el anfitrión esta mañana en el acto de recepción a los integrantes de la Red de Ciudades Verdes Europeas, que están desarrollando unas jornadas de trabajo en Gijón. El encuentro sirvió para anunciar que Gijón va a presentar su candidatura para ser Capital Verde de Europa en 2029. La capitalidad verde europea es un premio concedido por la Comisión Europea a aquellas ciudades del ámbito de la Unión que destaquen por su liderazgo en la conquista de la sostenibilidad urbana. La capitalidad se ostenta durante un año natural completo. El premio fue creado en el año 2008 y escogió su primera capital galardonada, Estocolmo, en 2010. Estos premios reconocen y recompensan las acciones y políticas locales orientadas a la transición hacia un futuro urbano más verde y sostenible.

“Encuentros como este nos permiten sentar las bases para iniciar con garantías el camino hacia la candidatura de Gijón como Ciudad Verde Europea en 2029. Queremos situar a Gijón a la altura de otros municipios españoles que ya han sido reconocidos como Ciudad Verde Europea, como Vitoria, Valencia o Barcelona”, indicó el concejal popular.

El objetivo de esa capitalidad que se traduce en una hoja de ruta clara durante el actual mandato: “Nos hemos propuesto dar un salto adelante en la mejora de los principales indicadores de calidad ambiental, y en ese marco se enmarcan muchos de los proyectos que estamos impulsando en la ciudad”, explicó Pintueles antes de enumerar actuaciones orientadas a mejorar la calidad del aire, garantizar un uso eficiente del agua, combatir la contaminación acústica, proteger la biodiversidad y fomentar la economía circular mediante una gestión de residuos basada en la reducción, reutilización, reparación y reciclaje.

En este encuentro del Grupo de Ciudades del Acuerdo Verde Europeo, Gijón estuvo representada por la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), cuyos técnicos presentaron el Plan Municipal de Residuos Cero 2025-2030 y las iniciativas del proyecto europeo Clear Cities Interreg Europe, que se lidera desde Gijón.

También expusieron buenas prácticas en materia de gestión de residuos representantes de las ciudades de Stara Zagora (Bulgaria); Roman (Rumania); Cascais (Portugal); Florencia (Italia) y Gothenburgo (Suecia). También hubo expertos del centro tecnológico Eurecat y todos ellos pudieron conocer de primera mano las estrategias que Gijón está desarrollando en materia de gestión de residuos y economía circular.

Los participantes en el encuentro visitarán mañana las instalaciones de Cogersa para conocer el tratamiento de residuos y también visitarán varias actuaciones vinculada al proyecto Gijón Ecoresiliente, que se ha financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y ha generado nuevas áreas verdes en La Calzada, Moreda y Viesques.