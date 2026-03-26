Gijón pone cepos para inmovilizar a los coches mal aparcados que no se pueda llevar la grúa

El Ayuntamiento ha tomado la decisión de colocar cepos en los vehículos denunciados por estacionamiento indebido que no se puede llevar la grúa. Bien por exceso de peso o bien por imposibilidad de engancharlo.

Una de las razones de utilizar este sistema es que hay nuevos modelos de coches, especiamente los eléctricos, cuyo peso dificulta la operativa de que se lo lleve la grúa municipal. Con este nuevo sistema, quedarán inmovilizados y la tarifa para poder desbloquearlos será la misma que la del servicio de la grúa.

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Los cepos, que ya se están utilizando, se colocan siempre por el lado de la calzada y tanto para su colocación como para su retirada es necesaria la presencia policial.