IU propone un aparcamiento provisional y un nuevo parque infantil en Nuevo Roces

Un aparcamiento provisional y un nuevo parque infantil son las peticiones que Izquierda Unida llevará a la próxima Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente para que se lleven a cabo en el barrio gijonés de Nuevo Roces. Inversiones que, a juicio del portavoz de la formación, Javier Suárez Llana, “son prioritarias para un barrio en el que la población no deja de aumentar mientras los servicios se quedan cortos”.

En cuanto al aparcamiento provisional, desde IU proponen que se utilice la parcela que en el futuro albergará el instituto en la calle José Antón Magarzo. “Actualmente no hay ninguna previsión de fechas para la construcción del instituto, por lo que es posible destinar de forma provisional una parte de la parcela, la más próxima a la calle Ramón Gómez Lozana, a aparcamiento. Sería una forma de ganar plazas en una zona céntrica del barrio ante la ausencia además de otras parcelas municipales. El aparcamiento disponible ya está tensionado en Nuevo Roces con la población actual, y el problema irá a más con el aumento previsto con las construcciones de viviendas en marcha”, reflexiona Suárez Llana.

Recuerda el portavoz que “en el presupuesto de 2024 ya hubo una partida de 100.000 euros para crear un aparcamiento disuasorio en uno de los extremos del barrio que finalmente no se ejecutó”. Insta por tanto a que el gobierno local actúe ante la necesidad de aparcamiento en el barrio como ya ha previsto en La Calzada con el solar de la nave de Flex o en la avenida de la Pecuaria.

La otra propuesta es para los más pequeños. En concreto, un parque infantil. “Nuevo Roces es el barrio con mayor porcentaje de niñas y niños, el 21% de sus vecinas y vecinos son menores de 18 años, y sin embargo cuenta con un único parque infantil que se ha quedado pequeño”, defiende Suárez Llana.

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Para este parque infantil desde IU se lanzan dos propuestas: una parcela entre las calles Jenaro Suárez Prendes y Alicia Concepción Álvarez, y otra situada entre la calle César Alonso Maese y el camín de San Xuan, cercana a la sede vecinal. “Se trata, en los dos casos, de parcelas municipales actualmente sin uso”, recuerda.