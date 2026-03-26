José María Bermúdez de Castro gana el Premio de Ensayo Jovellanos con un escrito sobre el origen humano, contra el racismo

El paleoantropólogo José María Bermúdez de Castro, primer director del Proyecto Atapuerca, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997 y miembro de la Real Academia Española de la lengua, ha ganado el XXXII Premio Internacional de Ensayo Jovellanos con la obra "Hijos de África. La cuna primigenia de la humanidad". El fallo del jurado se hizo público este jueves en un acto que tuvo lugar en el Museo Casa Natal de Jovellanos, en Gijón.

El texto galardonado defiende con rigor histórico que todos los humanos pertenecemos a una misma entidad biológica originada en África, pese a las diferencias externas y culturales que a veces generan discriminación.

"Con un estilo literario que aúna agilidad y rigor, la agilidad del escritor, el rigor del investigador, la obra profundiza en el análisis del origen y la evolución de la especie humana, para concluir que no existen razas, que el racismo es una construcción social sin base alguna científica. Todos somos uno, porque pertenecemos a una misma entidad biológica procedente de África", señaló José Luis García Delgado, presidente del jurado que falló el premio, del que también formaron parte Pedro de Silva, Teresa Caso, Rodrigo Cepeda, Marisa Morán y Óscar Rodríguez Buznego.

Por la izquierda, Óscar Rodríguez Buznego, Marisa Morán, Montserrat López Moro, José Luis García Delgado, Lluis Xabel Álvarez, Teresa Caso, Juan Vázquez y Rodrigo Cepeda. / Ángel González

El jurado no sólo valoró, a la hora de otorgar el premio, el rigor del ensayo, sino también el ágil estilo narrativo del autor. La obra fue seleccionada de entre los 416 originales procedentes de 14 países que se presentaron en esta edición, 90 más que en la del año pasado.

El presidente del jurado apuntó que "el libro empieza con una cita preciosa, emotiva, de Martin Luther King: 'yo he tenido un sueño, sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter'. Bueno, pues esa dedicatoria es la puerta de entrada de un libro que nos ha parecido excelente", resaltó.

José María Bermúdez de Castro Risueño (Madrid, 18-6-1952) es doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor del departamento de paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de esa misma universidad; científico titurla, investigador y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y coordinador de paleobilología en esa institución.

Otros premios

Además del premio Príncipe de Asturias, también obtuvo el Premio de Ciencias Sociales y Humanidades de la la Comunidad de Castilla y león en 1998 y Premio 'Ciudades Patrimonio de La Humanidad' en 2009.

Es doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, codirector de las excavaciones de los yacimientos de la sierra de Atapuerca desde 1991 y covicepresidente de la Fundación Atapuerca, además de miembro de la RAE.

El premio lo convoca cada años Ediciones Nobel, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y de Caja Rural de Asturias. Está dotado con 9.000 euros y es uno de los más prestigiosos en su categoría en lengua española. La fecha de la entrega del premio está pendiente de determinar.