Novedades en la llegada de Quirón a Gijón: el gobierno local urge a la empresa formalizar la compra de las fincas de Cabueñes

Decía este martes Concepción Saavedra, consejera de Salud, que pedirá una reunión con el Ayuntamiento para saber en qué punto se encuentra la cesión de las parcelas de Cabueñes pendientes de permutar con Quirón y necesarias para blindar la reordenación viaria del hospital público tras su ampliación. Y coincide que el Consistorio, este lunes, ha emitido una nueva notificación a esta empresa sanitaria para recordarle, por un lado, “la obligación asumida” para formalizar la adquisición de esas parcelas y, por otro, para exigirle presentación de la documentación del plan especial de cara a su aprobación definitiva. Como ya es sabido, el proyecto de Quirón lleva tiempo judicializado por varias demandas del sindicato CSI.

Esta operación urbanística lleva años en desarrollo y su cronología es compleja, pero el inicio formal del proyecto se remonta al anterior mandato, cuando el gobierno local, con la socialista Ana González como alcaldesa, acordó con esta empresa privada impulsar una permuta de fincas. Trascendía entonces que Quirón tenía unos terrenos necesarios para la ampliación de Cabueñes y que el Ayuntamiento acordaba intercambiárselos por otros de propiedad municipal ubicados en Nuevo Gijón. El objetivo desde entonces es que Quirón entregue al Ayuntamiento las parcelas de Cabueñes y que, a su vez, el Consistorio se las ceda al Principado para integrarlas en el proyecto de ampliación del hospital público. Quirón, a cambio, podría impulsar un hospital privado en Nuevo Gijón.

Los trámites se iniciaron formalmente en marzo de 2023, cuando se firmó el convenio de permuta de fincas. En ese documento se recoge que Quirón “ha adquirido con fecha 4 de marzo de 2022, mediante escrituras de compraventa sujetas a condición suspensiva”, unos terrenos pegados al hospital público. También, que la empresa está interesada en construir un hospital privado, “habiendo identificado dos parcelas dotacionales propiedad del Ayuntamiento” que le interesan y ubicadas en Nuevo Gijón.

Ya entonces se recogía la necesidad de una modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO), para cambiar la calificación de las fincas de Nuevo Gijón, y de impulsar un plan especial. El desarrollo de ambos trámites ha sido laborioso, más aún cuando desde el inicio el proyecto encontró como principal oposición a la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), que judicializó el proceso con varias demandas.

Tras las elecciones y el cambio de gobierno, en cualquier caso, el Ayuntamiento ha cumplido con su parte: la modificación puntual del PGO se aprobó de manera definitiva en febrero del año pasado y el borrador del plan especial se remitió al Principado para su tramitación ambiental, que se saldó de manera favorable el pasado abril.

La nueva notificación

La nueva notificación del Consistorio señala ahora que, conforme al convenio firmado en el anterior mandato, “es obligación” de Quirón “la redacción y presentación” del plan especial, “correspondiéndole al Ayuntamiento el deber de colaboración y su tramitación”. De ahí que desde el área de Urbanismo se reitere ahora la exigencia a la empresa para continuar con su cometido.

Lo que le tocaría ahora a Quirón es presentar de nuevo el plan especial ajustando la documentación a la resolución ambiental ya emitida. En este aviso, también, el Ayuntamiento recuerda a la empresa sanitaria que, en virtud del mismo convenio, adquirió la “obligación” de adquirir formalmente los terrenos de Cabueñes. Le recuerda a Quirón el Consistorio que “es preciso disponer cuanto antes” de estas parcelas “en orden a la consecución de las obras de ampliación” del hospital público.

Saavedra recordaba este martes que estas fincas privadas serán necesarias para cerrar el proyecto de ampliación de Cabueñes, que incluye una reordenación viaria de cierto alcance para que el futuro hospital pueda circunvalarse. Estos terrenos, por eso, constan ya como “de interés” para el Principado desde que impulsó el plan funcional del hospital hace ahora más de una década. Son cuatro fincas de distinto tamaño que suman 12.379 metros cuadrados. El convenio firmado en el anterior mandato planteaba permutarlas por dos terrenos en Nuevo Gijón que ocupan 17.756 metros.