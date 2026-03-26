La nueva gerencia del área sanitaria de Oriente, con cabecera en Gijón, se pronuncia sobre el plan de ampliación de Cabueñes: "Es una oportunidad"

"Mejorar la accesibilidad del ciudadano y el paciente" e "impulsar el trabajo en red". Esos son algunos de los objetivos que se marca María Luisa Sánchez, nueva gerente del área sanitaria III Oriente (fusión de Gijón, Nalón y Arriondas). Así lo afirmó durante su incorporación al Hospital Universitario de Cabueñes, el centro hospitalario de cabecera de la mencionada área en el marco de la reorganización del mapa sanitario impulsada por el Principado. También aludió Sánchez al nuevo plan de ampliación del principal hospital de la ciudad. "Más superficie significa más metros y más tecnología; es una oportunidad", subrayó.

Si algo conoce María Luisa Sánchez es el Hospital de Cabueñes, pues anteriormente ejercía como gerente del Área Sanitaria V. En su toma de contacto con el nuevo cargo estuvo acompañada por Aquilino Alonso, director gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), además de por parte del equipo que le apoyará en esta andadura, que "mezcla experiencia y juventud". Sánchez abogó por la "continuidad" y destacó que "una de nuestras fortalezas es el trabajo en equipo y con los profesionales". El área III abarca una población de unos 405.000 habitantes.

"Los que somos funcionarios de la administración pública tenemos la obligación de ver las necesidades del paciente y detectar oportunidades de mejora", aseveró María Luisa Sánchez, para quien es importante ahora "estudiar y analizar" la situación. También ensalzó el "trabajo excelente" realizado hasta la fecha en el Valle del Nalón y en el Oriente. Sobre las listas de espera, concepto que incluyó en la meta de fomentar la accesibilidad, la gerente recalcó que el trabajo en red permitirá mejorar en ese sentido. "Hay que intentar adecuar los tiempos de manera óptima en relación a la patología", ahondó.

María Luisa Sánchez también avaló el proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes, que conllevará una inversión de 125 millones de euros y dos años de obras. "Desde el punto de vista organizativo, nos permitirá reunificar los laboratorios y reorganizar el área quirúrgica", comentó Sánchez, para quien el nuevo plan, asimismo, supondrá a Cabueñes incorporar "tecnología novedosa", por ejemplo en la rama farmacéutica. Concepción Saavedra, consejera de Salud, indicó recientemente que la previsión es que en verano pueda estar listo el proyecto de ejecución y que la licitación de la obra pueda lanzarse antes de que termine 2026, si bien el inicio de los trabajos a todas luces quedará ya para 2027.

La disminución de la burocracia y el nuevo organigrama

Aquilino Alonso, por su lado, apuntó que la nueva distribución sanitaria de la región "no representa un incremento de la carga asistencial". "Los asturianos no se van a poner más enfermos porque reorganicemos el mapa; todos los centros de Atención Primaria y hospitales siguen abiertos y estamos captando cada vez más profesionales", sostuvo Alonso, que mencionó el trabajo en red, la mejora de la accesibilidad y la disminución de la burocracia como varios de los propósitos con este plan.

Noticias relacionadas

El organigrama del área sanitaria III, con María Luisa Sánchez en la gerencia, lo completan Iván Pidal (Atención Sanitaria y Evaluación), María Isabel González (Atención Hospitalaria de Área-Cabueñes), María Sol Guerra (Atención Primaria), María Isabel Prieto (Cuidados y Coordinación Sociosanitaria), María José Gómez (Salud Pública), Sandra Charro (Atención Sanitaria y Coordinación Territorial Valle del Nalón), Fernando Mancheño (Atención Sanitaria y Coordinación Territorial Arriondas) y Juan José Alonso (Económico y de Profesionales).