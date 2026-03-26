La Primer Sidre l'Añu regresa a Gijón del 2 al 5 de abril con talleres, música, "tasties" y un pregón reivindicativo

La espicha más multitudinaria de Gijón esta de vuelta de la esquina. La Primer Sidre l'Añu celebrar su decimosexta edición y este año volverá a estar presente en el recinto ferial Luis Adaro, del 2 al 5 de abril. El evento, que ha conseguido consolidarse año tras año, sigue apostando por la tradición, recuperando los encuentros entre familia, amigos y vecinos que se producían en torno a los llagares y los primeros culines de la temporada.

La entrada costará 10 euros y permitirá a los asistentes la posibilidad de probar la sidra de nueva temporada de decenas de palos presentes. No obstante, uno de ellos se llevará más protagonismo al haberse proclamado recientemente como mejor primer sidre l'añu. El Llagar Germán se impuso a otras 26 sidras en la cata profesional que se celebró esta semana. "Agradecer no solo el premio, sino la organización de este tipo de eventos que impulsan la cultura sidrera", reconoció el avilesino Germán Guardado.

Su llagar lleva años siendo uno de los más destacados en los concursos a los que se presenta y con este nuevo galardón confía en poder expandir por Gijón la sidra que elabora de forma casera. Como premiado, tendrá un espacio destacado en el recinto y recibirá, el primer día, el premio.

"La cultura sidrera es un eje vertebrador de Gijón y actos como este que crecen y se consolidan demuestran que nuestra cultura sigue fuerte", mencionó el concejal Abel Junquera, que acudió a la presentación celebrada en la Casa Paquet y que también contó con la presencia de Toño Migoya, director de Fundación Gijón Rural y de Juan Luis García, jurado en la cata a mejor Primer Sidre l'Añu.

Por la izquierda, José Luis García, Germán Guardado, Marcos Abel Fernández, Abel Junquera y Toño Migoya, en la presentación de La Primer Sidre l'Añu celebrada en la Casa Paquet. / LNE

"El evento es una gran oportunidad para democratizar la sidra y dar visibilidad a llagares a los que son difíciles de acceder", expresó Marcos Abel Fernández, presidente de la Fundación Asturies XXI, que desveló todo lo que tendrá esta nueva edición. Desde un espacio Unesco, en relación con el reconocimiento a la sidra como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, hasta talleres y juegos para los más pequeños de escanciado o de mayar manzana, música con la Banda de Gaites "El Gumial", folklore y también los "tasties", catas guiadas para que los participantes entrenen el paladar. "Es bueno saber diferenciar entre unas sidras y otras y conocer los diferentes matices", mencionó el organizador.

Durante las cuatro jornadas también habrá algún acto destacado, como el recibimiento de los peregrinos del Sidracrucis o el tradicional "Concursu de Sidre Casero Fecho en Maera", con el que se cerrará esta edición. Todo con los Alimentos del Pariso como acompañante perfecto. Además del contenido lúdico, festivo y de reivindicación de la tradición, la Primer Sidre l'Añu también añade un aspecto social y en esta edición será a través del pregón que correrá a cargo de la Plataforma Contra la Contaminación de Gijón.

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La Primer Sidre l'Añu suele reunir a locales y visitantes que buscan indagar en la cultura sidrera. En este segundo grupo, Marcos Abel Fernández señaló que destacan los vascos y canarios, aficionados a este mundo y que en sus lugares también elaboran el caldo. "Hemos querido tener un guiño con ellos, trayendo sidra vasca y de la Macaronesia (Canarias y Madeira, en especial)", informó el presidente de la Fundación Asturies XXI, deseando que los visitantes puedan "empaparse de la cultura en una forma de turismo que respeta", remarcó.