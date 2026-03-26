El PSOE interpela al gobierno local por el servicio del comedor escolar en Gijón

Cómo se va a garntizar la continuidad del servicio de comedor en los centros escolares de segundo ciclo de Eduación Infantil y Primaria es la pregunta que llevará el PSOE de Gijón a la próxima Comisión de Cultura, Deportes, Festejos y Servicios Sociales. En concreto, los socialistas reclamarán al concejal de Educación, el popular Jorge Pañeda, que explique "qué medidas pondrá en marcha para garantizar el servicio cuando finalice, el próximo 9 de mayo, la última prórroga del contrato vigente".

“Aún no están preparados los pliegos para sacar una nueva licitación del servicio de comedor una vez que termine la tercera y última prórroga del contrato en vigor. A estas alturas resulta imposible que el nuevo contrato esté adjudicado antes del 9 de mayo. ¿Qué va a pasar desde esa fecha y hasta que finalice el curso escolar? ¿Los niños y las niñas van a estar mes y medio sin comedor?”, reflexiona la edil Ana Belén Murias, que ha mostrado "su preocupación por los perjuicios que podría provocar la suspensión de este servicio, esencial para muchas familias".

Recuerdan los socialistas que el 26 de marzo de 2019 se acordó "la contratación de la concesión del servicio público de comedor por un plazo de tres cursos escolares con posibilidad de prórroga hasta un máximo de otros tres cursos escolares más". El 25 de febrero de 2025, describe Murias, la Junta de Gobierno acordó iniciar el último procedimiento de prórroga por doce meses más, desde el 10 de mayo de 2025 hasta el 9 de mayo de 2026. "Jorge Pañeda se había comprometido a tener la nueva licitación lista entre los meses de enero y febrero, pero no ha sido así. Transcurrido ese plazo, incluso varias asociaciones y entidades se dirigieron al edil para solicitar información sobre el procedimiento", señala la edil socialista.

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“Lo mínimo que debe hacer es actuar con transparencia, que explique qué soluciones tiene previstas en caso de que el nuevo contrato no esté adjudicado antes de que finalice la actual prórroga. Estamos hablando de un servicio fundamental y las consecuencias de su negligencia en la planificación evidentemente pueden ser graves. Las familias no merecen seguir con esta incertidumbre”, concluye Murias.