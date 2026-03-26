"La Semana Santa de Gijón tiene personalidad propia", afirma el pregonero, Eloy Méndez

Poner en valor la unidad y el trabajo en equipo de las cofradías gijonesas, ensalzar la condición marinera de las procesiones y compartir recuerdos entre palmas y borriquillas serán los alicientes del pregón de Semana Santa que el próximo sábado, día 28, ofrecerá Eloy Méndez Martínez (Gijón, 1983), director de LA NUEVA ESPAÑA, en la iglesia parroquial de San Pedro (20.15 horas) en un acto impulsado por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales y amenizado por la "Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar". "Las procesiones brillan entre las tradiciones recuperadas en Gijón durante las últimas décadas. La Semana Santa de Gijón tiene personalidad propia: es marinera, sobria sin llegar a la conmoción y colorida sin caer en lo folclórico", destaca el periodista gijonés.

Los tres colectivos organizadores de la Semana Santa –la Vera Cruz, la Santa Misericordia y el Santo Sepulcro– optaron por la designación de Eloy Méndez para "preservar como pregoneros la línea de ilustres gijoneses" que le antecedieron en la responsabilidad de dirigirse a los feligreses en una cita que "invita a la introspección: a analizar qué estamos haciendo como individuos y como colectivo". "Es un tiempo para la reflexión y el cambio a mejor. La Semana Santa condensa sufrimiento, tristeza, esperanza, alegría y fe. Es decir, todo lo humano, que por definición es imperfecto", destaca el director de LA NUEVA ESPAÑA.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de MAdrid y vinculado a LA NUEVA ESPAÑA desde 2007, Eloy Méndez lideró durante cuatro años la edición gijonesa del periódico, desde enero de 2020 hasta noviembre de 2023, una etapa en la que vio crecer la Semana Santa de Gijón. "Las tres cofradías y hermandades de la ciudad son un ejemplo de convivencia y trabajo en equipo para cualquier organización humana", destaca Méndez, que durante su etapa al frente de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón fue pregonero, entre otras citas, de las fiestas de La Guía y la Asociación Belenista. El periodista tiene claro que "la infancia de miles de gijoneses está llena de recuerdos de la Semana Santa a través de las procesiones, que son una mezcla de fe y arte". "Forman parte de la memoria colectiva de la ciudad", defiende.

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Siempre pendiente de todo lo que ocurre en la capital marítima del Principado, Eloy Méndez también dejará espacio en su pregón literario del próximo sábado para hablar de la iglesia parroquial de San Pedro, eje vertebrador de las procesiones solemnes y marineras de Gijón. En concreto, sobre la necesaria obra de rehabilitación del pináculo del templo y cuyo proyecto –adelantado por LA NUEVA ESPAÑA– presentará hoy el párroco Javier Gómez Cuesta junto al arquitecto Diego Cabezudo y el ingeniero Andrés Alonso Quintanilla. "La iglesia de San Pedro se merece todo el apoyo social y político para su reforma: es un icono religioso y cultural en toda Asturias", defiende el periodista que con su pregón marcará el inicio de la Semana Santa gijonesa, que se espera multitudinaria.