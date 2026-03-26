Solicitan la expulsión del país de un hombre acusado de tocarle el culo a una menor en Gijón
El hombre, de origen marroquí, se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por un delito de agresión sexual
Un hombre de origen marroquí declaró esta mañana en la sección octava de la Audiencia Provincial tras ser acusado de tocarle el culo a una menor en presencia de su madre. Por estos hechos, la Fiscalía solicitó a los magistrados la pena de tres años de prisión por un delito de agresión sexual y que sean intercambiados por la expulsión del país.
Según testigos que presenciaron el incidente, los implicados se encontraban dentro del Albergue Covadonga. En un momento dado, el hombre, que estaba detrás de las dos mujeres, extendió sus manos agarrando el glúteo de la menor y provocando la reacción de la madre que le afeó la conducta y, posteriormente, denunció los hechos.
Esta mañana declararon los tres para esclarecer en el juzgado estos hechos que pueden ser constitutivos de un delito de agresión sexual sobre una menor y cuya pena de prisión mínima es de dos años.
En este caso, Fiscalía eleva la petición en un año y solicita que se expulse del país al acusado en caso de que los magistrados lo consideren culpable. Ante la futura sentencia que emitan los jueces de la Audiencia Provincial, esta no será firme y cabe recurso por ambas partes.
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