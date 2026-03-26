La trayectoria fotográfica de Sakiko Nomura ya puede contemplarse en el Antiguo Instituto de Gijón

El Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón acogió este jueves la inauguración de la exposición "Sakiko Nomura. Tierna es la noche", la primera gran retrospectiva dedicada a la fotógrafa japonesa, cuyas creaciones destacan por el grano grueso, el alto contraste y el desenfoque. La muestra, con cerca de 200 obras que recorren la trayectoria de Nomura, podrá visitarse hasta el 24 de mayo. El proyecto es fruto de la colaboración entre la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón y la Fundación Mapfre.

Organizada de forma temática, la muestra —comisariada por Enrique Juncosa— incluye desde los característicos desnudos masculinos en blanco y negro por los que apostaba Nomura hasta imágenes de la asociación Edo-choyukai, conocida por sus tatuajes tradicionales. También figuran fotografías de animales y naturalezas. La exposición, además, dedica una especial atención a los foto-libros de la japonesa, que constituyen una parte relevante de su trayectoria.