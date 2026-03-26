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La Virgen Inmaculada pasa por el taller: labores de limpieza y conservación para la icónica imagen del colegio gijonés de los Jesuitas

"Es un lugar especial para muchas generaciones colegiales", apuntan desde el centro educativo

Las labores de mantenimiento en la figura de la Virgen del colegio de la Inmaculada, en imágenes

Las labores de mantenimiento en la figura de la Virgen del colegio de la Inmaculada, en imágenes

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Las labores de mantenimiento en la figura de la Virgen del colegio de la Inmaculada, en imágenes / LNE

Sergio García

La Virgen Inmaculada pasa por el taller. El colegio de los Jesuitas de Gijón lleva a cabo estos días labores de limpieza y conservación en la estatua que preside el jardín. Vallada para la ocasión y con varios operarios trabajando en la materia, desde el centro destacan que la imagen "forma parte importante de la historia y la vida de nuestro colegio".

En el patio había una primera imagen que resultó destruida durante la Guerra Civil. La actual data de 1954, por lo que es pertinente, cada cierto tiempo, impulsar trabajos de mantenimiento. Hasta hace un par de años tenía a su lado la icónica palmera que la plaga del picudo rojo obligó a talar.

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"Es un proceso delicado pero muy bonito de ver", señalan desde la Inmaculada en relación a las labores que se están acometiendo en la imagen de la Virgen, "un lugar especial para tantas generaciones colegiales", afirman.

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