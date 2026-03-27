Asturias cuenta con tres nuevas ambulancias "adaptadas y versátiles" para casos complejos, como obesidades mórbidas o pacientes con ELA

Asturias cuenta desde ya con "una nueva generación de ambulancias especialmente adaptadas para pacientes con necesidades complejas". En concreto, tres vehículos mixtos destinados a mejorar la atención y accesibilidad de personas con graves problemas de movilidad, con ELA o con obesidad mórbida, que ahora ganarán en confortabilidad. "Tienen gran capacidad de adaptación y versatilidad", aseguró Aquilino Alonso, gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), sobre las ambulancias durante la presentación de las mismas, que tuvo lugar en el Centro de Atención Integral de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) en Viesques.

Estos recursos permitirán atender traslados convencionales y servicios altamente especializados, como el traslado de pacientes bariátricos o personas con movilidad reducida severa. Se ubicarán, cada uno, en las cabeceras de las tres nuevas áreas sanitarias. Aquilino Alonso destacó que los vehículos cuentan con "las últimas tecnologías y todos los adelantos técnicos". "Es un paso adelante, un concepto pionero a nivel nacional", ensalzó. Se trata de "un concepto innovador de transporte sanitario no urgente con una alta capacidad de adaptación y polivalencia", proclamaron desde Transinsa, empresa adjudicataria del Transporte Sanitario de la región,

A nivel técnico, las mejoras que incorporan estas ambulancias, en el caso de la atención a pacientes con obesidades importantes, incluyen una camilla reforzada con rangos de peso de 320 a 350 kg. También tienen una silla de oruga eléctrica especializada, con capacidad para transportar pacientes de hasta 250 kg, "facilitando el acceso en entornos con barreras arquitectónicas". Además, son transportes con un doble acceso lateral "que mejora significativamente la operatividad y la seguridad en las maniobras de subida y bajada de pacientes". Y tienen una rampa eléctrica lateral para sillas de ruedas, optimizando la accesibilidad sin necesidad de esfuerzos adicionales.

El habitáculo de la ambulancia es muy flexible, lo que permite llevar hasta siete plazas más la camilla o la adaptación del número de asientos según el servicio. O el transporte simultáneo de hasta tres sillas de ruedas. Asimismo, los vehículos incorporan la posibilidad de instalar una rampa trasera adicional, configurable en función de las necesidades. Desde el Principado y Transinsa resaltaron que esta apuesta aboga "por una atención más inclusiva, adaptada y centrada en la persona".

Ángel Paniceres, consejero de Transinsa, señaló que estos tres vehículos "dan cobertura a una necesidad". "Cada vez hay más peticiones de traslados en silla de ruedas", manifestó Paniceres, que reivindicó la importancia de disponer de un sistema "para que los profesionales y los pacientes estén confortables".

Mejorar cobertura, seguridad y calidad

Impulsar "la cobertura, la seguridad y la calidad de la atención" es el principal objetivo de esta nueva flota de vehículos, acogida con mucha satisfacción en Cocemfe Asturias. "Celebramos una iniciativa que da equidad para que todas las personas, en cualquier circunstancia, puedan utilizar el transporte de manera cómoda y segura", afirmó Mónica Oviedo, presidenta de la entidad, que indicó que las ambulancias estándar "son accesibles pero no tanto como estas". "La accesibilidad universal en todos los servicios es necesaria", ahondó.

La rampa eléctrica de una de las ambulancias. / Marcos León

Un Hospital de Cabueñes accesible

Por otro lado, Mónica Oviedo recalcó que la accesibilidad debe ser un pilar fundamental en el proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes. "Que nadie se quede atrás", incidió Oviedo, que aseguró, no obstante, que Cocemfe está "en permanente contacto con la Consejería de Salud". "El actual hospital tiene limitaciones y barreras y el nuevo debe ser cien por cien accesible; y ahí estará Cocemfe para garantizarlo", culminó.