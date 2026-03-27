El Ayuntamiento cambia sus detalles de protocolo por tarjetas regalo para comprar en tiendas de Gijón

Los ganadores del concurso de dibujo "Alcaldes por la Paz" y del de fotografías "Gijón Bonito" ya no recibirán vía transferencia el dinero del premio al que tengan derecho. Ese dinero les llegará en forma de una tarjeta regalo que poder utilizar en el pequeño comercio de la ciudad. Una nueva vía de colaboración entre el Ayuntamiento y la Unión de Comerciantes a la que ayer daban la bienvenida el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, y la presidenta y gerente de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez y Fernando Clavijo, respectivamente.

"Desde la concejalía tuvimos claro desde el principio que esta podría ser una gran herramienta para nuestros regalos protocolarios", explicó Jorge González-Palacios. Por ahora, han comprometido 1.500 euros en estas tarjetas – "nuestro presupuesto es modesto", bromeó el concejal–pero la idea es establecer una nueva vía de colaboración con la Unión de Comerciantes desde la que diferentes áreas municipales puedan seguir "ayudando al comercio local, que no solo genera actividad económica. También genera un estilo de vida y unas costumbres que nos son propias. No podemos permitirnos el lujo de perder el comercio local", concretó el concejal.

Las tarjetas que Relaciones Institucionales compre a la Unión de Comerciantes están personalizadas en su estética y además de las explicaciones técnicas sobre su uso incluyen un mensaje de concienciación hacia el pequeño comercio. "En tus manos tienes la oportunidad de acercarte, descubrir y apoyar al comercio local. Desde el Ayuntamiento de Gijón te animamos a seguir comprando en las tiendas de tu barrio, en los comercios cercanos donde además de encontrar una atención personalizada ayudarás a consolidar su identidad, favoreciendo el comercio sostenible. Por Gijón, por una ciudad mejor... Compra en el comercio local, es cuestión de confianza", se puede leer en la trasera de la tarjeta.

La Unión de Comerciantes arrancó en noviembre, entre todos sus asociados de Asturias. con este proyecto de tarjetas regalo, al que cualquier particular puede acceder a través de la web de la entidad. Pero uno de los objetivos de Menéndez y su equipo es cerrar con empresas e instituciones acuerdos como el alcanzado con el Ayuntamiento de Gijón. "Para nosotros el valor de esta iniciativa es que el Ayuntamiento no utiliza esta fórmula solo para hacer un regalo o reconocimiento, es que ese gesto revierta en el comercio de la ciudad, genere actividad económica y contribuya al empleo", indicó la presidenta de la Unión de Comerciantes.

Una de las tarjetas regalo personalizadas para el Ayuntamiento. / Lne

Entienden desde la Unión que este formato regalo es una opción más que válida para que las instituciones sustituya "merchandising convencional por un obsequio útil" pero, indicó Menéndez "también ofrece muchas posibilidades para las empresas, que la pueden utilizar como un incentivo para sus empleados o para sus equipos comerciales, como un regalo asociado a patrocinios y eventos o en las campañas de Navidad". En cerrar acuerdos con más instituciones y empresas está trabajando la Unión de Comerciantes. "La recepción que estamos teniendo en toda Asturias es muy buena", sentenció Menéndez.