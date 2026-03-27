El Ayuntamiento prescinde de Quirón para la ordenación viaria del entorno del hospital de Cabueñes

Con o sin Quirón por medio el Ayuntamiento de Gijón se hará con las parcelas de Cabueñes necesarias para ejecutar los accesos al futuro gran hospital público garantizando que estén disponibles en tiempo y forma ahora que el Principado reactiva el proyecto de ampliación. El gobierno que lidera Carmen Moriyón se comprometía ayer públicamente a adquirir de manera directa esos terrenos en el caso de que Quirón no lleve adelante su proyecto de construcción de un hospital en Nuevo Gijón. El compromiso público llega después del aviso formal que desde la concejalía de Urbanismo, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se le hizo a Quirón hace unos días para que mueve ficha en el cumplimiento de las condiciones de su acuerdo en Gijón.

¿Cuál es la relación de Quirón con la ampliación del hospital de Cabueñes? Hay que recordar que el Ayuntamiento de Gijón y la firma ICDQ Inmuebles Hospitalarios Gijón (Quirón) firmaban un convenio urbanístico en 2023 que incluía, entre otros aspectos, una permuta de fincas. Quirón se comprometía a transferir al Ayuntamiento cuatro parcelas de Cabueñes sobre las que tenía un acuerdo de compra desde 2022 y que eran de interés público en el marco de la ampliación del hospital. El Ayuntamiento, a su vez, se las daría al Principado como responsable de la obra del hospital de Cabueñes.

A cambio el Ayuntamiento transfería a Quirón dos parcelas municipales en Nuevo Gijón para que pudiera desarrollar un hospital de su propiedad. El compromiso municipal incluía tramitar la necesaria modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO) y un también necesario Plan Especial. Quirón presentó un anteproyecto de un hospital de cuatro alturas, tres aparcamientos y un centenar de habitaciones con una inversión estimada de 55 millones de euros.

Llegados a marzo de 2026, el Ayuntamiento de Gijón ha hecho su parte del trabajo pero Quirón sigue sin formalizar la compra de las fincas de Cabueñes. Una situación que llevó a Urbanismo a ver necesario enviarles un escrito recordándoles, por una parte, la obligatoriedad de comprar esas parcelas de Cabueñes y, por otra, que deben presentar la documentación necesaria para poder completar la tramitación del Plan Especial en caso de querer continuar con el proyecto previsto en Nuevo Gijón. La aprobación de la modificación del PGO tuvo lugar el 14 de febrero del año pasado y el 24 de abril había resolución favorable en la evaluación ambiental vinculada al borrador del Plan Especial. Desde entonces nada y, ante esa duda, el Ayuntamiento quiere blindar su compromiso con la ampliación de Cabueñes asumiendo desde ya que se hará cargo de la adquisición del suelo si no se completa el acuerdo de permuta.

Dos procesos judiciales abiertos

En aquel convenio de 2023 a Quirón se le pedía materializar los acuerdos de compraventa de los terrenos de Cabueñes mediante la formalización de las correspondientes escrituras públicas con sus respectivos propietarios. Entonces, y de cara a la permuta, los técnicos municipales tasaron en 1,7 millones los terrenos de Cabueñes y en 2,1 millones los de Nuevo Gijón. En todo caso, si el Ayuntamiento asume de manera directa la compra de las fincas se haría en base a una tasación oficial.Y sin poder salirse de ella. Como ya ocurrió, por ejemplo, con la compra de los terrenos de Naval Azul.

Uno de los problemas para Quirón es la batalla judicial abierta sobre el proyecto y que impulso la sección sanitaria de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) a través del abogado Marcelino Abraira. El primer pleito fue sobre el convenio urbanístico. El Tribunal Superior de Justicia no vio motivos para anularlo pero esa decisión fue recurrida ante el Supremo y pendiente de su decisión. Lo que hay ahora en el TSJA es un segundo proceso judicial contra la modificación del PGO. El argumento central de los demandantes es que el Ayuntamiento no puede entregar unos bienes demaniales a un privado, ni plantear una modificación para que pasen a ser patrimoniales y poder hacerlo. A ese frente judicial contra el proyecto de Quirón en Nuevo Gijón se suma otro vecinal y un tercero político con la oposición de IU y Podemos en las votaciones en la Casa Consistorial.