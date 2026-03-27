Los camioneros ya están renunciando a portes porque no les cubren los costes de combustible, advierte en Gijón la patronal del sector

Representantes de la Confederación Estatal de Transporte de Mercancías (CETM), la patronal del transporte por carretera, y su asociación en Asturias, ASETRA, advirtieron este viernes en Gijón del riesgo de desabastecimiento de productos a si no se adoptan medidas para paliar el incremento en los costes del gasóleo por la guerra de Irán, coste que los transportistas no están pudiendo repercutir a sus clientes. "La tendencia ahora mismo es que las empresas de transporte están diciendo que no a determinados trabajos que no cubren con los incrementos de costes que estamos teniendo", señala Dulsé Díaz Fresno, secretario general adjunto de CETM.

Al sector le parecen insuficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la situación y de hecho la patronal está negociando con el Ministerio de Transporte nuevas medidas.

"Nuestro tejido empresarial está sufriendo y como no cambien las cosas, probablemente muchas empresas desaparecerán y ahí es donde pueden surgir los problemas de falta de abastecimiento para determinados sectores que no quieran entender la situación y cubrir los nuevos costes que ahora tienen las empresas de transporte", añadió el representante de CETM.

La repercusión por camión la concretó el presidente de ASETRA, Ovidio de la Roza, quien señaló que la subida del gasóleo en un corto espacio de tiempo ha supuesto un incremento en los costes mensuales por camión de 1.400 a 1.500 euros, señalando también que "es muy difícil trasladarlo a nuestros clientes" al ser el del transporte un sector "muy disperso", con menor capacidad a la hora de negociar que la que tienen sus clientes.

CETM y ASETRA apuestan por medidas que, por un lado, palíen esa subida de costes a los profesionales de la carretera y, por otro, que permitan trasladar a los clientes el coste real del combustible, tanto cuando este sube como cuando baja. Resaltan que medidas de este tipo ya se adoptaron cuando se produjo la invasión de Ucrania por Rusia. Piden que se implementen de nuevo, con mayores descuentos en el combustible, una ayuda directa para compensar las pérdidas en las que ya han incurrido los camioneros y cambiar la fórmula de indexación de los precios para poder repercutir los costes reales a los clientes.

Uno de los asistentes recoge documentación al inicio de la jornada de ASETRA y CETM. / ANGEL GONZALEZ

"El problema es que solo nos han dado un descuento y muy inferior al incremento de costes que estamos sufriendo. Podemos estar hablando de que el gasóleo está ya a cuarenta y tantos céntimos por encima del precio que teníamos el 28 de febrero y apenas nos dan 20", señala Dulsé Díaz.

Entre las medidas que plantea CETM "para evitar la desaparición de nuestro tejido empresarial, que es imprescindible para que la economía siga funcionando", está una fórmula flexible -en la que se tenga en cuenta el peso real del gasóleo en los costes, que ahora es del 40% y no del 30% que se aplica- para repercutir los costes del gasóleo a los clientes y también que se revise esa fórmula semanalmente y no como ocurre en la actualidad, que se revisa al mes o cada 60 días.

Congreso en Gijón

El análisis de la situación por la que está atravesando el sector del transporte por carretera lo hicieron Ovidio de la Roza y Dulsé Díaz en la jornada sobre la adaptación a las 44 toneladas como peso máximo a trasnportar por camión, que se celebró en el Palacio de Congresos de Gijón.

El acto también sirvió para presentar el 20 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte que se celebrará en la Feria de Muestras de Gijón del 20 al 22 de mayo. Gijón se convertirá en la única ciudad de España en acoger por segunda vez este congreso, tras el que se celebró en Gijón en 1994, algo que debe ser motivo de "orgullo para los asturianos, porque demuestra la capacidad que tiene Asturias y Gijón en particular de recibir congresos de estas dimensiones", señaló Ovidio de la Roza.

La vicealcaldesa y edil de turismo, Ángela Pumariega, apuntó por su parte que "desde el Ayuntamiento de Gijón tenemos que agradecer el trabajo de ASETRA, también a la CETM, por elegir Gijón para ser sede de este Congreso Nacional. Y además, en un momento que cobra vital importancia, porque es un sector totalmente estratégico y que aquí en Gijón va a haber muchos debates muy interesantes y totalmente decisivos para el futuro de su sector".

Pumariega también recordó que desde el área de turismo, se está promoviendo la atracción de Congresos a Gijón y "este Congreso va en la línea estratégica que planteamos como nuestro objetivo de poder atraer, ya no solo turistas, sino poder mover la economía local y poder atraer conocimiento. Y este Congreso tiene todas esas condiciones"