Habla el jefe del trabajador fallecido en accidente laboral en Gijón al caer del tejado de un quinto piso: "Estaba junto a su compañero y de repente, desapareció; qué desgracia"

"Estaba trabajando en el tejado con un compañero al lado. Estaban juntos y, de repente, desapareció. Es una desgracia enorme". Lo explica, conteniendo a duras penas las lágrimas, el jefe del operario gijonés fallecido a primera hora de la mañana en un accidente laboral ocurrido en El Nathoyo. El último muerto de una lista demasiado larga de siniestros laborales en la región.

Jesús V. C., de 56 años, casado y natural de Gijón, moría al caer del tejado de un inmueble en el que su empresa habían iniciado labores de impermeabilización. Se trata de un piso con bajo y cuatro plantas, la última con bajocubierta, en la avenida de Galicia 7, en el barrio del oeste gijonés. La caída se produjo hacia el patio interior del inmueble.

"Tenía todas las medidas de seguridad, arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No nos explicamos qué pudo pasar", razonaba el responsable de un negocio que es conocido en la ciudad. "Cualquier administrador de fincas puede dar razón de esta empresa porque nos conocen más que de sobra y se fían de cómo hacemos las cosas. No escatimamos medidas de seguridad y es algo en lo que se le insistía a él, y a todos", añadió.

Se trata de una empresa gijonesa con amplia experiencia en el sector de la rehabilitación de tejados, en la que Jesús V. C. llevaba trabajando "más de 12 o 13 años. Muchos años conmigo. Era comprometido con el trabajo, puntual, no te cogía una baja si no era que realmente estaba muy malo, malo de verdad... Siempre digo que a mi lado quiero a la gente que vale, la que vale de verdad, y si él llevaba tanto tiempo es por algo", explicó su jefe, quien anteriormente también tenía otra empresa dedicada igualmente a las reparaciones y rehabilitaciones de edificios, centrando su actividad en tejados, terrazas, fachadas y otros trabajos verticales.

"No escatimamos en seguridad"

En la actualidad la firma tiene una plantilla de una decena de trabajadores "y todos están como tienen que estar, con los contratos en vigor, los seguros correspondientes, las vacaciones... todo. Llevamos muchos años en esto y no somos ningunos locos; la gente tiene experiencia y veteranía. Y no escatimamos ni un euro en seguridad", remarcó el dueño.

En el momento de la caída el fallecido estaba en un tejado de inclinación muy pronunciada. "El miércoles habíamos puesto las medidas de seguridad y hoy ya estábamos trabajando en la impermeabilización. La red estaba puesta hacia el lado de la calle porque es donde se iba a trabajar", sostiene el dueño. Se refería a que en el lugar del accidente se podía ver una red instalada en la fachada que daba a la avenida pública, pero no así en la zona interior del inmueble, hacia donde se produjo la precipitación. Insiste en que ni el compañero ni nadie se explica lo que pudo haber pasado. Y no descarta que el análisis forense pueda determinar si es que el operario pudo haber sufrido alguna indisposición que provocó el grave accidente.

El tejado del que cayó el operario, con las instalaciones de cuerdas desplegadas. / Ángel González

Se trataba del primer día de trabajo real en el edificio y tras el suceso se personaron en el edificio bomberos, policía nacional, inspectores de trabajo "y todos han examinado a conciencia cómo se estaba trabajando. Y había todas las medidas de seguridad", declara el dueño de la empresa.

"Estoy ya no tiene vuelta atrás...", mascullaba el hombre, tremendamente afectado por lo sucedido. Asegura que Jesús V. C. "me decía que yo era como su padre. Hablaba de mí como si lo fuera. No es normal que un trabajador hable así del jefe...". Y no podía contener las lágrimas.

La crisis de ansiedad de la mujer

Se dio la circunstancia trágica que la mujer del fallecido se encontraba en el tanatorio de Cabueñes, velando a un familiar, cuando le notificaron la muerte de su esposo. De la impresión que le causó la noticia sufrió una crisis nerviosa y hasta el tanatorio tuvo que desplazarse una ambulancia para que el personal sanitario le prestara asistencia.

En shock seguían también, horas después del fallecimiento, en el inmueble donde ocurrió la tragedia. Varios eran los viandantes que alzaban la vista hacia el tejado del edificio, ya conocedores del terrible desenlace del accidente que sufrió el operario. También había conmoción entre los vecinos. "Vi que estaba la Policía y también el compañero del fallecido; llevaba el arnés", comentaba una residente del portal contiguo, que no se quería ni imaginar la sensación que tuvo que experimentar dicho operario al ver lo que le ocurrió a su compañero. "Eso tiene que impactar", subrayó.

"Sentí un golpe por la mañana pero no pensé que pudiera haber sido esto; es una fatalidad", afirmaba, por su parte, un vecino que vive en el edificio en cuya cubierta aconteció el fatal accidente laboral, y que explicó que los trabajos consistían en el aislamiento del tejado, que padecía filtraciones.

Barbón: "El trabajo nunca puede costar la vida"

La comunicación del accidente mortal pilló esta mañana en Gijón al Presidente del Principado, en visita a unas obras de construcción de pisos que promueve el Principado. "A falta de tener más datos, quiero testimoniar a la familia del trabajador fallecido que somos un gobierno comprometido con la lucha contra la sinestralidad laboral. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que para mí gobierno es clave, que el trabajo nunca puede costar la vida", comentó Adrián Barbón.

Comisiones Obreras se apresuró a convocar una nueva concentración como forma de hacer visible la lacra de los accidentes laborales. Será el martes, 31 de marzo, a las 11 horas, en el cruce de las calles Santa Teresa, Cervantes y Avenida de Galicia, en Oviedo. "Se hará en señal de duelo y denuncia por el trabajador fallecido hoy en Gijón. Un terrible accidente mortal que no debería haber sucedido", indicaron portavoces del sindicato.

También se recordó que "las caídas de altura son un mal endémico del sector de la construcción, son accidentes propios del siglo pasado. El sindicato insiste en que tiene que haber coeficientes reductores en la construcción, es decir, una jubilación anticipada dada la dureza del trabajo", añadió Daniel Argüelles, secretario de Salud Laboral de Hábitat.

"¿Cómo con 56 años puede estar trabajando en un tejado?"

“¿Cómo una persona de 56 años puede estar trabajando en un tejado?", se pregunta Argüelles. Además, dice, “está habiendo unos ritmos de trabajo inasumibles, donde hoy más que nunca los excesos horarios que incumplen el convenio son una constante y uno de los principales males endémicos en la lucha contra la siniestralidad”, resalta Daniel Argüelles que también recordó que en Corvera, pocas horas después del siniestro de Gijón, hubo otro trabajador herido con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico.

"La patronal más que salir con debates estériles y falaces como el del absentismo, debe perseguir los incumplimientos, apoyar la modernización de la normativa, y lograr medidas como jubilaciones anticipadas en sectores con alta siniestralidad, remarcando a las empresas el alto coste de los accidentes en el trabajo. Así, junto un verdadero Pacto de Estado contra la Siniestralidad Laboral, se salvarían vidas", zanjó el portavoz de CCOO.

Repunte de la siniestralidad

Durante el pasado año se registraron un total de 12.242 accidentes de trabajo con baja en Asturias. Es la segunda cifra más alta que se registra en la región desde 2011 (solo por debajo del pico de 13.561 accidentes de 2022). De los 12.242 accidentes con baja de 2025, 12.126 fueron leves y 94 graves. Mortales fueron un total 22 (20 de ellos en jornada de trabajo y dos "in itínere") , la cifra más alta desde 2018 y uno más que el año anterior, cuando se habían disparado las alarmas al acumularse los siniestros con fallecidos durante los últimos meses del año.

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Durante 2025 se registraron en Asturias tres siniestros laborales en los que se registraron varias víctimas mortales. Así, el 31 de marzo fallecieron cinco mineros leoneses en una explotación subterránea de Cerredo de la empresa Blue Solving cuando, presuntamente, extraían carbón de manera ilegal. Una explosión de grisú acabó con sus vidas. Otro accidente minero, registrado en noviembre, se saldó con dos trabajadores muertos en el yacimiento de Tyc Narcea en Vega de Rengos. Un derrumbe acabó con la vida de los dos mineros. El otro accidente con varios fallecidos se produjo en mayo en una explotación ganadera de Coaña. Tres trabajadores fallecieron tras el derrumbe de una cubierta en una nave en obras.