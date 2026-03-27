La construcción del gran colector bajo Carlos Marx se lleva el 30% del coste de las primeras obras de la estación de Moreda

Aunque el derribo del viaducto de Carlos Marx sea la imagen con la que se quiere visualizar el primer paquete de obras vinculado a la construcción de la estación intermodal de Moreda lo cierto es que son las actuaciones bajo tierra las que conllevan un mayor impacto real. Y entre ellas la que tienen que ver con la reordenación de la red de colectores. Solo esa pieza de la operación se lleva el 30% del coste de ejecución material de todos los proyectos a desarrollar en el área de Carlos Marx. Un global que, impuestos incluidos, alcanza los 54,3 millones de euros a repartir en ocho actuaciones.

El trabajo en la red de saneamiento de la ciudad, en esta fase 1 del plan de la estación, supone la ejecución de un único colector de gran sección que discurrirá por la calle Carlos Marx y que sustituye a los dos colectores que discurren por los alrededores de la estación actual.

De la importancia de este colector se dio cuenta en el reciente encuentro organizado en Madrid por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para hablar sobre la estación de Gijón. Al colector hizo referencia Vidal Gago en su doble condición de decano del colegio en Asturias y director gerente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) pero también Juan Carlos Monge, director de proyectos de Infraestructuras de Adif. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias es quien ha diseñado el proyecto y quien va a licitar las obras, adjudicarlas y hacer su seguimiento.

Y ya que por debajo de ese colector tiene que pasar el túnel que permita a los viajeros seguir hasta Cabueñes a través del metrotrén, Adif ha optado por incluir en esta fase 1 la construcción del pozo de cruce con el colector que forma parte de esa conexión con el metrotrén. Esta parte de los trabajos la financia integramente Adif y con su propiedad se quedará. Igual que con las rampas ubicadas en Carlos Marx del que será el aparcamiento futuro de la estación.

El convenio, a falta de la firma del Principado Dos de tres. La aprobación en el consejo de administración de Adif del convenio que avala las obras de Carlos Marx –tras la autorización previa este martes del Consejo de Gobierno–se sumaba ayer a la que ya había dado el Ayuntamiento de Gijón hace dos semanas a través de su Junta de Gobierno. Eso significa que solo queda el sí del tercer socio de este proyecto: el Principado de Asturias. La previsión de la consejería de Movilidad y Medio Ambiente, tras requerir los informes preceptivos, es llegar el convenio al Consejo de Gobierno de la semana que viene. Ya con las autorizaciones de los organos correspondientes solo quedaría oficializarlas con el acto de firma. El documento debe llevar la rúbrica de Luis Pedro Marco de la Peña en nombre de Adif, Carmen Moriyón por el Ayuntamiento de Gijón y Alejandro Calvo por el Principado. El documento de convenio no solo describe las actuacines a realizar. También concreta el desembolso económico al que se comprometen las partes durante los cuatro años de vigencia del documento. Son, en números redondos, 34 millones para Adif y 10 para el Ayuntamiento y el Principado, respectivamente. Adif no solo paga más como socio con el 50% del capital de la sociedad Gijón al Norte. También porque asume directamente de su bolsillo los 13,8 millones del pozo que formará parte de la conexión con el túnel del metrotrén.

Todo lo demás pasará a ser propiedad del Ayuntamiento una vez que acaban las obras: el nuevo vial de Carlos Marx en superficie, la nueva glorieta entre Carlos Marx y Sanz Crespo, el denominado «hipódromo» de José Manuel Palacios, los viales laterales, el colector, la red de drenaje separativa, la adecuación de la losa de cubrimiento del tanque de tormenta que hay a la altura de la plaza del Padre Máximo González para que puedan pasar vehículos, el nuevo mobiliario, la señalítica, los semáforos... Todo lo que tiene que ver con una reformulada trama urbana.

Riesgo de inundarse

Sin salir del subsuelo, y como se explicó desde Adif, el proceso de redacción del proyecto de la estación de Moreda ha incluido como uno de los elementos más delicados la búsqueda de una solución al problema de inundabilidad de la estación en su emplazamiento

El ámbito del proyecto está dentro del Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) del río Pilón. Ahora mismo hay un punto que conforma un cuello de botella en el desagüe del río al mar lo que podrían generar problemas de inundabilidad en el futuro equipamiento

La propuesta para evitar la entrada de agua a la estación es ampliar la capacidad hidráulica de un tramo soterrado del Pilón mediante la instalación de dos tubos de hormigón de dos metros de diámetro, que conectarán con el encauzamiento existente en el parque de Moreda. Una propuesta que cuenta desde hace unas semanas con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.