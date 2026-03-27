El contundente mensaje de la Alcaldesa a Quirón: "Tienen que decidir ya si continuan o no con su proyecto para Gijón, no valen excusas judiciales"

"No podemos seguir así. Ha llegado el momento de que Quirón decida si continua o no con el proyecto que tiene para Gijón. No valen excusas judiciales". Así de contundente es el mensaje que enviaba a la empresa sanitaria la Alcaldesa de la ciudad, la forista Carmen Moriyón, exigiéndole el cumplimiento de su parte del convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento en mayo de 2023 porque "desde el 2 de octubre del año pasado Quirón no ha movido un papel". Pero ese no fue el único mensaje de Moriyón. También dejó claras cuales son las prioridades del Ayuntamiento cuando se habla de hospitales.

"A este gobierno el proyecto de Quirón le interesa y creemos que es bueno para Gijón pero lo que no vamos a hacer es dejar en el aire los accesos al hospital de Cabueñes. Por delante de todo está el hospital de Cabueñes", remató Moriyón en una entrevista en Onda Cero. La concejalía de Urbanismo, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, envió hace unos días un escrito a Quirón recordándole sus obligaciones en el cumplimiento de ese convenio. Un requerimiento al que siguió el compromiso público del gobierno de Moriyón de que si la operación de Quirón falla será el Ayuntamiento quien compre de manera directa las parcelas que el Principado necesita para ejecutar parte de los viarios que acompañan el proyecto de ampliación de Cabueñes. "Este Ayuntamiento no va a dejar en el aire un tema de esa trascendencia. Vamos a garantizar que este año esas parcelas estén a disposición de la consejería de Salud", concretó la forista.

En el convenio firmado en 2023, y a cambio de cuatro fincas de Cabueñes sobre las que Quirón tenía un acuerdo de compra e interesaban para la ampliación del hospital público, el Ayuntamiento se comprometía a entregar a la firma privada dos fincas en Nuevo Gijón donde poder construir un hospital y tramitar tanto la necesaria modificación del Plan General de Ordenación (PGO) como el Plan Especial.

"Este Ayuntamiento tuvo mucha paciencia"

No quiso desvelar Moriyón las explicaciones recibidas de Quirón en conversaciones internas sobre la demora en la operación pero sentenció que "este Ayuntamiento tuvo mucha paciencia. Hay que basarse en los hechos ciertos y esos hechos marcan que en octubre llegó el informe que faltaba de la Dirección General de Carreteras y el siguiente paso le tocaba a Quirón entregando toda la documentación para poder hacer la aprobación definitiva del Plan Especial. A fecha de hoy esa documentaciónno está entregada".

Desde Quirón se ha puesto el foco en las complicaciones que ha supuesto la judicilización del proyecto a partir de los pleitos impulsados desde la sección sanitaria de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). "No vale ampararse en esa cuestión. La justicia ya dijó que el convenio es legal", recordó Moriyón. Ahora mismo en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias hay un segundo proceso que tiene que ver con la modificación del PGO aprobada el año pasado en el Pleno para posibilitar construir el hospital de Nuevo Gijón.

"El Ayuntamiento empleó mucho tiempo y muchos recursos para modificar el Plan General y hacer la aprobación inicial del Plan Especial para Nuevo Gijón, que todo esto se tire por la borda se me hace difícil de asimilar", indicó la Alcaldesa que aseguró que la actitud del Ayuntamiento no pretender ser "ni un órdago, ni una amenaza. Solo exigimos el cumplimiento de lo firmado hace tres años y que está ligado a algo prioritario para esta ciudad: los accesos al hospital de Cabueñes".