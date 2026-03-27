El edil de Educación achaca a la indisciplina de una funcionaria el retraso en implantar la línea caliente en los comedores escolares de Gijón
"Desatendió mis indicaciones y no hizo el trabajo", explica Pañeda, que ha cesado a esa jefa de servicio
Educación recurre a una prórroga forzosa para garantizar el servicio de comidas a partir de mayo, cuando acaba el actual contrato
La concejalía de Educación recurrirá a una prórroga forzosa del actual contrato de comedores escolares para garantizar el servicio a los alumnos gijoneses a partir de mayo. Eso sí, en las actuales condiciones de servicio de línea fría. El comprometido cambio a la línea caliente –con comida elaborada y distribuida el mismo día a los centros tendrá que esperar al curso que viene. No hay una fecha clara de arranque pero parece difícil que la licitación se puede completar para hacerla coincidir con el inicio de curso. Será, más bien, a lo largo del periodo lectivo.
Jorge Pañeda, edil de Educación, ofreció esta información en comisión a preguntas de Alejandro Farpón (IU). Una información que completó explicando que el retraso en poder licitar el nuevo contrato tenía que ver con el hecho de que "la jefa de servicio encargada de la elaboración de los pliegos y trabajos previos para la puesta en marcha del proyecto no desarrolló este trabajo desatendiendo sus funciones y mis propias indicaciones". Esa jefa ha sido cesada y se ha iniciado el proceso de contratación de su sustituta. "No quiero excusarme en esto, quiero pedir disculpas en primera persona por este retraso", les indicó Pañeda a los ediles de todos los grupos políticos que forman parte de la comisión en Educación.
El actual contrato acaba en mayo. La única opción viable "para que ningún niño y ningún centro se quede sin servicio de comedor ni un solo día es acometer esta prórroga", concretó Pañeda. Explicó el edil, además, que esta fórmula permitirá poder pasar automáticamente al servicio de línea caliente en cuanto se haya adjudicado el nuevo contrato. "Sin tener que esperar a la finalización de ningún curso ni periodo. Mi compromiso sigue siendo el de la puesta en marcha, a la mayor brevedad posible, de la línea caliente de comedores escolares", remató Pañeda.
"De lo explicado hoy en comisión por el señor Pañeda se desprende que, como todos sospechábamos, el retraso no tenía que ver con la entrada en vigor de ningún real decreto (por el real decreto sobre alimentación saludable en los centros educativos), tenía que ver con problemas internos en la concejalía y esa es una responsabilidad del concejal", explicó Alejandro Farpón. El edil de IU también ha pedido la convocatoria del Consejo Escolar Municipal "para que todos puedan saber de primera mano que pasó, quien tiene la responsabilidad de ese retraso y se hagan las valoraciones oportunas".
IUy Podemos llevan meses presentados iniciativas que tienen que ver con un cambio de modelo en los comedores escolares. Tras la comisión, la portavoz de la formación morada, Olaya Suárez recordaba que "llevamos meses preocupadas por este tema. En su momento sugerimos que se contratara una asistencia técnica si era necesaria para llegar a tiempo. Pensaron que no lo era y ahora estamos así. Exigimos que se agilicen los plazos al máximo porque, si bien se ha garantizado el servicio de comedor, se está incumpliendo ya con el compromiso que había de poner en marcha el nuevo modelo en septiembre. Sería inaceptable que se siga postergando y que se termine retrasando hasta el curso siguiente".
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