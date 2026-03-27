Fallece a los 67 años Rosa María González, antigua profesora del Codema de Gijón: "Fue una referencia para muchas generaciones de familias"

Luto en el colegio Corazón de María de Gijón por el fallecimiento, a los 67 años de edad, de Rosa María González Fernández, profesora del centro de 2006 a 2024, momento en el que concluyó su trayectoria profesional tras una vida dedicada plenamente a la educación. Fue tutora del primer ciclo de Primaria, "etapa en la que destacó por su entrega, su profesionalidad y su manera profundamente humana de acompañar a los más pequeños", señalan desde el Codema.

"Educada, elegante, amable y rigurosamente puntual, se ganó desde el principio el respeto y el afecto de todos sus compañeros", afirman desde el colegio sobre la docente, de la que ensalzan "su presencia serena y su saber estar, que marcaron una impronta inconfundible en la vida del centro". "Su cercanía, su trato siempre atento y su relación extraordinariamente maternal con sus alumnos hicieron de ella una figura de referencia para muchas generaciones de familias", prosiguen.

Aquellos que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella reivindican "su delicadeza en el trato, su capacidad para escuchar, su compromiso con cada tarea y su vocación sincera por educar". "Creó aulas donde los niños se sentían acompañados, seguros y queridos, sembrando en cada uno de ellos valores que permanecen más allá del tiempo", aseguran desde el colegio.

Noticias relacionadas

La comunidad educativa ha lamentado profundamente la pérdida de Rosa María González y ha expresado "su gratitud por la huella que deja entre nosotros". "Es una huella hecha de dedicación, cercanía, profesionalidad y un modo de vivir la educación que dignifica la palabra 'maestra'", resaltan. La fallecida también había sido profesora en el antiguo colegio de La Salle, en Turón. Su funeral tendrá lugar este sábado en la iglesia parroquial del Corazón de María, a las 13.00 horas.