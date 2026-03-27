Un "Frankenstein" de "Drácula" se alza en Gijón con el XXI Premio Jovellanos a la producción escénica

Una propuesta teatral que no busca ser una traslación literal de la novela gótica al escenario, sino una reinterpretación colectiva, alternativa e "híbrida" de a cargo de una compañía teatral. O lo que viene a ser lo mismo, "hacer un Frankenstein" de mito del "Drácula" de Bram Stoker, un proyecto que sirvió para que la compañía Guayominí Produciones se alzase este viernes con el XXI Premio Proyecto Jovellanos a la producción escénica, galardón que otorga el Ayuntamiento de Gijón a través de Divertia.

El jurado reconoció, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, el valor de una obra que transforma al icónico vampiro en una "metáfora del contagio ideológico, del miedo como herramienta de control y del carisma oscuro que seduce y somete", tal como manifestó en el programador del teatro Jovellanos, Antonio Criado, en el hall del coliseo gijonés al comunicar los méritos considerados por el jurado. Con este triunfo, la compañía dirigida por Patricia Rodríguez se asegura el apoyo para llevar a cabo un montaje que promete "romper" las barreras entre "el terror, la música y la comedia" el próximo mes de septiembre.

Hugo Manso, ayudante de producción e intérprete, fue el encargado de definir la esencia del montaje y de lanzar esa idea de hacer un "Frankenstein", porque lo que se ofrecerá es la manera que tiene el grupo de "entender esta historia de terror" y cómo "poder contar las cosas" que les apetece sobre ella al público. "Este 'Drácula' va a ser así porque nace de nosotros; si fueramos otros, sería un 'Drácula' totalmente diferente", explicó Manso, haciendo hincapié en la subjetividad de la producción y subrayando que su resultado será "colaborativo al cien por cien" entre los miembros de Guayominí.

Manu Lobo, también integrante del elenco, incidió en la voluntad de la compañía de recoger temas universales para ir más allá, que es uno de sus "sellos de identidad", en lo que se refiere a "coger textos que todo el mundo conoce y darle siempre una vuelta y una visión trayéndolo a lo contemporáneo". En este caso, según sus palabras, "Drácula" se relaciona con "la erótica, el poder" en el contexto actual, uno en el que, además, el teatro Jovellanos cumplió recientemente 30 años desde su reapertura.

En cuanto al elenco de la compañía galardonada, la producción y actuación corren a cargo de Arantxa Fernández Ramos, acompañada en el escenario por Hugo Manso, Manu Lobo y Rubén Arcas. Carla Armas es la responsable de la composición y planea una partitura que combine lo tradicional con facetas que "rompan" y promete que "peleará" para que la representación tenga "mucho de musical".

Por su parte, Oliver Suárez, presidente de Divertia, destacó la relevancia de este premio en el calendario cultural de la ciudad y una manera de "apoyar nuestro tejido cultural e impulsar nuevos proyectos en el campo de las artes escénicas". "Es la forma de recompensar a quienes con dedicación, esfuerzo y sacrificio transforman en sus ideas", para conectar con sobre las tablas del escenario con "lo humano" para "emocionamos y soñar con otras realidades mientras el mundo cambia a gran velocidad", concluyó, a las puertas del patio de butacas de uno de los epicentros de la cultura en Gijón.