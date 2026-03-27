El Gobierno de Asturias aprobará el lunes fondos para la primera fase del plan de vías de Gijón

El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció que "el lunes el Consejo de Gobierno aprobará precisamente la disponibilidad de fondos para firmar el convenio para el derribo del viaducto de Carlos Marx", en referencia a la primera fase del plan de vías de Gijón en la que el Estado, el Principado y el Ayuntamiento invertirán 54,3 millones de euros para ese derribo y la urbanización de un nuevo vial en superficie.

"En estos momentos están trabajando los equipos a máximo rendimiento para que el lunes se apruebe esa autorización", remarcó el presidente autonómico, que la incluyó en el repaso de inversiones que está acometiendo el Gobierno de Asturias en Gijón.

Así lo indicó este viernes tras una visita a la obra de construcción de vivienda pública en el solar de Peritos, en Gijón, junto con el consejero de vivienda, de IU, Ovidio Zapico. Barbón resaltó que "aquí se construye vivienda pública, y es vivienda pública que además se construye de forma colaborativa entre las administraciones públicas y empresas privadas", en la promoción del Principado de 250 viviendas de alquiler que "van dirigidas a la gente joven, los que más problema tiene la juventud asturiana de acceder a la vivienda, el gobierno no se queda con los brazos caídos, sino que trabaja de la mano de empresas que quieren con responsabilidad favorecer sus alquileres a precio asequible" con un precio topado.

El presidente regional señaló que cuando finalice la legislatura se habrán ejecutado, iniciado o adjudicado obras de 1.500 viviendas públicas, con lo que el Principado superará las 11.000 y "Tendremos una ley de vivienda que espero aprobada por el Parlamento, tendremos además una regulación de viviendas de uso turístico para impedir que sea objeto de especulación".

El consejero Ovidio Zapico apuntó que las 250 viviendas para jóvenes en el antiguo solar de Peritos se van a entregar este verano y tendrán un precio del alquiler tres euros por metro cuadrado menor al precio de referencia de otros pisos en la zona, con lo que "logramos también, yo creo que en buena manera, intervenir en el mercado, porque nosotros creemos que en el mercado hay que intervenir, que el mercado no se regula solo".

Obreros trabajando en las viviendas de Peritos. / Ángel González

Zapico avanzó que hasta el momento ya se han recibido peticiones de información para alquilar esas viviendas por parte de 2.500 jóvenes, "por lo tanto, yo creo que genera una expectativa que es cubierta".

Barbón hizo suya una expresión del Consejero de Vivienda dirigida a "aquellos que criticaban, que decían que si hablábamos mucho y decíamos poco: ‘van fartucase, de vernos inaugurar obras’, y así es, porque detrás de esto hay 250 personas, 250 familias, que van a construir un futuro gracias a la colaboración público-privada y gracias al impulso de las administraciones públicas", en el solar de Peritos.

Zonas tensionadas

También se refirió el Presidente a la culminación de la obra de ampliación del Hospital de Cabueñes con 125 millones de euros de inversión "y aquí estamos en conversaciones con el Ayuntamiento y quiero agradecer la disponibilidad, porque así me lo informa la consejera, Concepción Saavedra, que ha visto buena disponibilidad para los accesos a esa zona, que además suponen avances fundamentales en la sanidad y en la salud pública".

Entre las actuaciones del Principado para "cumplir con la ciudad", el presidente regional también aludió al consultorio periférico de Nuevo Roces ya hecho, a "otras inversiones sanitarias que se están haciendo, o educativas, también el Colegio Público Nuevo Roces, que eso va a ser sencillamente impresionante".

Ovidio Zapico, por su parte, avanzó que "las primeras 12 zonas tensionadas de nuestra comunidad van a ver la luz en un Consejo de Gobierno de los últimos que celebremos a lo largo del mes de abril. Por lo tanto, el proceso avanza".

Entre esas 12 zonas tensionadas también están las previstas para Gijón, a pesar de que el Ayuntamiento alegó contra las mismas. "Tenemos ya a todos los ayuntamientos informados, también a Gijón, del proceso", agregó el Consejero de Vivienda.