¿Qué hacían tantos paraguas abiertos y "abandonados" en unos jardines de Nuevo Gijón? Este es el curioso motivo

En el marco de las actividades de la semana cultural "Para mejorar el barrio 2026", impulsada por la asociación vecinal "Santiago" de Nuevo Gijón —que engloba también Perchera y La Braña— los Jardines de Constancia de la Mora y Maura amanecieron este viernes con numerosos paraguas abiertos y posados allí. Nadie se los olvidó en el espacio verde de la calle Monsacro, sino que formaban parte de una iniciativa en colaboración con el colegio Antonio Machado, cuyo alumnado escribió poesías para que los viandantes pudieran leerlas en dichos paraguas.

"Este año convertimos el barrio en una galería de arte al aire libre, donde poder ver obras de pintura, escultura y literatura", explicaron desde la asociación vecinal "Santiago". Durante la jornada hubo otras actividades, como un torneo de fútbol andarín, una tertulia sobre la soledad no deseada o una sesión de baile con Maite Fábula.

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La semana cultural llegará a su fin este sábado con varias propuestas. Habrá un taller de huevos de Pascua y un acto de hermanamiento con la asociación La Serena de El Llano. Para las 14.30 horas está prevista una comida comunitaria en el parque de Víctor Fernández. Si las condiciones meteorológicas no acompañan, será en el local de la asociación "Santiago", en la calle Peña Santa de Enol.