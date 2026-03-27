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La iglesia de San Pedro acoge en Gijón un besamanos a la Virgen Dolorosa

Multitud de devotos de toda las edades, además de muchos cofrades, pasaron por el templo, que albergó el tradicional acto religioso del Viernes de Dolores

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besamanos / Juan Plaza

Oriol López

La iglesia de San Pedro fue este viernes un templo que consagró su fervor religioso a una imagen en concreto. Fue a través de un solemne besamanos, a través del cual los gijoneses mostraron su devoción a la Virgen Dolorosa en la víspera del comienzo oficial de la Semana Santa, en el Viernes de Dolores.

A partir de las seis y media de la tarde, hombres, mujeres y también muchos niños y niñas se acercaron por la iglesia, sin aglomeraciones, pero en un fluir constante que dejó entrever que la Pasión está más viva que nunca en la villa marítima.

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El besamanos es tradicionalmente convocado por la Cofradía de la Santa Misericordia, por lo que también se acercaron a visitar a la Virgen muchos cofrades, tanto de esta como de las otras hermandades locales, que en están en ciernes de vivir las fechas más álgidas de su calendario ceremonial y litúrgico en el que las procesiones brillarán con luz propia, siempre que la meteorología lo permita. En la imagen, el hermano mayor de la Santa Vera Cruz, Juan Antonio Rodríguez-Pládano y cofrades de la Santa Misericordia, en el besamanos de la imagen mariana.

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