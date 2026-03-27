La iglesia de San Pedro acoge en Gijón un besamanos a la Virgen Dolorosa
Multitud de devotos de toda las edades, además de muchos cofrades, pasaron por el templo, que albergó el tradicional acto religioso del Viernes de Dolores
La iglesia de San Pedro fue este viernes un templo que consagró su fervor religioso a una imagen en concreto. Fue a través de un solemne besamanos, a través del cual los gijoneses mostraron su devoción a la Virgen Dolorosa en la víspera del comienzo oficial de la Semana Santa, en el Viernes de Dolores.
A partir de las seis y media de la tarde, hombres, mujeres y también muchos niños y niñas se acercaron por la iglesia, sin aglomeraciones, pero en un fluir constante que dejó entrever que la Pasión está más viva que nunca en la villa marítima.
El besamanos es tradicionalmente convocado por la Cofradía de la Santa Misericordia, por lo que también se acercaron a visitar a la Virgen muchos cofrades, tanto de esta como de las otras hermandades locales, que en están en ciernes de vivir las fechas más álgidas de su calendario ceremonial y litúrgico en el que las procesiones brillarán con luz propia, siempre que la meteorología lo permita. En la imagen, el hermano mayor de la Santa Vera Cruz, Juan Antonio Rodríguez-Pládano y cofrades de la Santa Misericordia, en el besamanos de la imagen mariana.
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