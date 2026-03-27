Laviada estrena en Gijón el nuevo modelo de cribado de cáncer de cérvix con test para hacer en casa
El Sespa inicia en este barrio gijonés un programa piloto que facilita la detección precoz permitiendo a las usuarias recoger las muestras en su propio domicilio
El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha comenzado esta semana en el centro de salud de Laviada, en Gijón, la implantación de un nuevo sistema de cribado de cáncer de cuello uterino (cérvix) basado en kits de autotoma. Coincidiendo con el Día Mundial de Prevención de esta enfermedad, Salud ha enviado las primeras 115 cartas a mujeres de entre 30 y 65 años adscritas a este centro para que participen en la iniciativa. El objetivo de este cambio de modelo es facilitar el acceso a las pruebas y fomentar la prevención mediante un método que permite a las usuarias recoger la muestra de manera autónoma en sus hogares.
A partir de este primer envío, el centro de Laviada mantendrá una frecuencia de invitaciones semanales para las mujeres de este rango de edad. El proceso se ha diseñado para ofrecer la mayor comodidad posible: tras recibir el kit con las instrucciones pertinentes, la interesada realiza la toma en su casa y puede entregarla en un buzón habilitado específicamente en el centro de salud, sin necesidad de solicitar cita previa ni acudir personalmente. Una vez recogidas, las muestras son remitidas al Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para su posterior análisis.
Esta experiencia en el barrio de Laviada servirá como prueba piloto antes de que el Sespa extienda el modelo de autotoma a toda la red sanitaria de Asturias. El nuevo protocolo también establece ajustes en la estrategia de seguimiento según la edad: las mujeres de 25 a 29 años se someterán a una citología cada tres años, mientras que para el grupo de 30 a 65 años la prueba de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) se realizará cada cinco años.
Desde que se inició el programa poblacional en diciembre de 2022, Asturias ha gestionado más de 98.000 invitaciones con una participación cercana al 40%. Los datos actuales sitúan al Principado como una de las comunidades con mayor cobertura de vacunación, alcanzando un 92% en 2024. La vacuna, que es gratuita y universal para niños y niñas de 10 años, constituye junto al cribado y el uso del preservativo la principal defensa contra el cáncer de cérvix.
Las autoridades sanitarias recuerdan que el VPH es la causa principal de este cáncer, aunque solo las variantes de alto riesgo suelen derivar en lesiones si persisten en el tiempo. Por ello, además de participar en los cribados, se recomienda evitar el consumo de tabaco -que dificulta la eliminación del virus- y prestar atención a síntomas como el dolor durante las relaciones sexuales, el flujo anómalo o los sangrados vaginales fuera del periodo menstrual o tras la menopausia.
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