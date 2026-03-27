Una lección magistral de Semana Santa en el colegio gijonés Juan Pablo II-San Miguel: cofrades dispuestos a "despertar el gusanillo" en los alumnos

En la Semana Santa de Gijón, las procesiones y liturgias son, como no podía ser de otra manera, un clásico. Ahora bien, de un tiempo a esta parte, también lo es la "visita" de la Semana Santa al colegio Juan Pablo II-San Miguel, en Pumarín. Integrantes de la Santa Misericordia acudieron este jueves al centro para dar a conocer tanto la festividad como las actividades que impulsan durante todo el año cofradías y hermandades. "La puerta está abierta para quienes quieran probar", reivindicó el cofrade Luis Fernández-Peña.

La actividad ocupó buena parte de la mañana. Se desarrolló en el baptisterio de la iglesia. Los alumnos de Educación Infantil y Primaria del colegio pasaron por allí por turnos para recibir una suerte de lección magistral y abreviada de la Semana Santa. Un vídeo servía de introducción, mientras que los elementos característicos de la celebración llamaron la atención de los escolares. La Santa Misericordia llevó mantillas, hábitos, capirotes, un incensario... "Ojalá les despertemos el gusanillo", subrayó Luis Fernández-Peña.

"Es una manera de acercar la Semana Santa a los chavales, de que conozcan esa manifestación pública de fe a través de las cofradías", resaltó Joseja Alumbreros, el capellán del colegio, sobre esta iniciativa. Al respecto, Alumbreros comentó que muchos alumnos no son conscientes "de la realidad que tenemos en Gijón en torno a la Semana Santa". De ahí la importancia de la cita para que los críos, pequeños o mayores, se empapen de la mística de esta celebración.

Declaró Luis Fernández-Peña —al que acompañaron María del Pilar Fernández y María Luisa Montero— que "en estas edades, es un tema bastante desconocido", en alusión a la Semana Santa y todo lo que la rodea. "¿Tenéis preparados el ramo y la palma para los padrinos?", preguntaba a los estudiantes Fernández-Peña ante la cercanía del Domingo de Ramos. Eran muchas las manos que se levantaban para ofrecerse como voluntario y responder alguna cuestión. Y, especialmente, para protagonizar una procesión con un paso diseñado para la ocasión con la imagen del Cristo Resucitado.

Lección de Semana Santa en el colegio Juan Pablo II-San Miguel (en imágenes) / Marcos León

Mientras Sara Martínez y Miguel Pérez tocaban la carraca, Ibrahim Oulkady, Leo de la Roca, Sara Alonso y Bruno Crespo ejercían de prometedores porteadores. Sus compañeros seguían el solemne recorrido con sumo interés. Un rato más tarde, quien encabezaba la improvisada comitiva era Andrea Jiménez, que no dudó ni un segundo en convertirse momentáneamente en nazarena. Estaba encantada con probarse el hábito. Le ayudaron en esta tarea María del Pilar Fernández y María Luisa Montero.

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Luis Fernández-Peña dejó al final del encuentro un mensaje que sonaba a invitación. "¡Nos vemos las caras en Semana Santa!", clamaba ante los vítores del alumnado del colegio Juan Pablo II-San Miguel. Desde el centro, un curso más, hubo plena satisfacción con la acogida de esta actividad. "Es muy chula, los estudiantes la disfrutan mucho", aseveró Joseja Alumbreros tras una clase de Semana Santa de la que, quién sabe, pueden surgir futuros cofrades.